Do Prahy se sletěli Sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit jednoty,‘ říká Yvonne z Los Angeles

Na začátku léta se Praha většinou vylidní. Dětem začínají prázdniny, dospělí si berou dovolenou. Letos je situace jiná. Nastoupit v centru do tramvaje nebo najít místo v restauraci může být docela problém. Prahu zaplavili Sokolové. Na 16. všesokolský slet se sjeli nejen z celé republiky, ale doslova z celého světa. Cvičit v Edenu bude i bývalá starostka župy Pacifické - Yvonne Masopustová z USA. Praha 19:04 4. července 2018

Kolik dorazilo Sokolů z USA?

Bylo mi řečeno, že je nás tu z Ameriky asi 250. My slavíme 4. července, což je náš Den nezávislosti, takže odpoledne jsme jeli parníkem po Vltavě oslavovat náš velký svátek. Bylo mi řečeno, že tam bude 250 Američanů. Jestli všichni cvičí, nevím, ale ze Sokola Los Angeles je nás tu kolem třiceti.

Do Prahy se sletěli sokolové z celého světa. ‚Je to takový pocit jednoty,' říká sokolka z Los Angeles

Co budete cvičit?

Většina z nás cvičí Princeznu republiku. Jsou tu i ze San Franciska a ti někteří cvičí Cestu a někteří Princeznu republiku.

Co jste tu v Praze kromě cvičení viděli?

Nejvíc jsme se věnovali sokolským aktivitám. Cvičení zabere strašně moc času, ale byli jsme na prohlídce v Tyršově domě a já jsem byla včera na prohlídce pražského Sokola, který byl moc hezký.

Po jak dlouhé době jste se vrátili do Prahy?

Byli jsme tu před šesti lety na sletu v roce 2012. Já jsem odešla před 54 lety, ale my česky mluvící sem jezdíme pravidelně.

Takže pro vás je slet příležitostí vrátit se do rodné země?

Co se nám nejvíc líbí je, že cvičíme s lidmi na jedné straně z Kanady, před námi z Vídně, támhle jsou lidi z, co já vím, Vyškova, za námi z Frýdku-Místku… Prostě jsme všichni z různých míst a přitom všichni cvičíme to samé. Je to takový pocit jednoty.