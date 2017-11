Souboje i za hranicemi fair play. O titul ve formuli 1 se nebojovalo vždy jen čestně

Pokud se ve formuli 1 rozhodovalo o zisku titulu mezi dvěma jezdci až v posledním závodě sezony, fanoušci se nikdy nenudili. Několikrát totiž došlo ke kontroverzním situacím, které balancovaly na hraně fair play. Jeden takový manévr se stal přesně před třiadvaceti lety a provedl ho Michael Schumacher Praha 20:00 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká cena Rakouska formule 1 | Zdroj: Reuters

Tehdy v roce 1994 bojovali o titul Michael Schumacher a Damon Hill. Před posledním závodem, což byla VC Austrálie, je dělil pouhý bod. Hill se pokusil Schumachera předjet a ten do něj, ať už vědomě nebo nevědomě narazil. Ani jeden pilot závod nedojel a Němec získal svůj první titul mistra světa.

Nebyl to však první podobný manévr, která německý jezdec kdy převedl. Podobná situace se stala v roce 1997. Schumacher bojoval s Jaquesem Villeneuvem, opět se srazili, ale Kanaďan závod dokončil.

Oslavil titul a Schumi, jak se mu přezdívalo, byl diskvalifikován. To bylo před dvaceti lety. Teď je bývalý jezdec Ferrari už skoro 4 roky v kómatu, poté co spadl na lyžích a narazil hlavou do kamene. Německý magazín Bunte přišel o víkendu se zprávou, že Schumacher má nějakým způsobem komunikovat se svými blízkými.

Velmi tvrdě do sebe šli na přelomu 80. a 90. let i Ayrton Senna a Alain Prost. Dva roky po sobě bojovali o titul a dvakrát se to v závěru sezony neobešlo bez kolize, které by se asi dokázali vyhnout, pokud by šlo o první velkou cenu v sezoně. Nakonec to dopadlo nerozhodně.

V roce 1989 získal titul Prost, protože Sennu diskvalifikovali. V roce 1990 se jejich incident obešel bez trestu a radoval se naopak Brazilec.

Nejde ale jen o piloty nedávné minulosti. V roce 1956 viděli diváci možná nejkurióznější moment v historii formule jedna. V hlavní roli bylo Ferrari a legendární pilot Juan Manuel Fangio.

„Fangio tehdy při finále v Monze musel kvůli technickým problémům odstoupit. Zachránil ho však jeho týmový kolega Peter Collins, který sám bojoval o titul, a to tím, že mu poskytl svůj a Fangio si tak mohl dojet pro druhé místo, které mu zajistilo titul,“ vysvětluje pro Radiožurnál expert na formuli 1 Jakub Knoll.