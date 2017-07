Speciální účes a přezdívka Medojed. Kickboxerka Mašková bude na Světových hrách bojovat o zlato

„Medojed se zrodil z mého obdivu k tomu zvířátku, protože je absolutně suverénní, je mu všechno jedno a vezme si, co chce. Lidi mi tak začali říkat sami, já jsem si to osvojila a líbí se mi to,“ říkala pro Radiožurnál ještě zadýchaná Sandra Mašková po čtvrtfinále.

Nakonec zvítězila sice jen 2:1 na body a odnesla si monokl, protože závěrečné kolo se jí nepovedlo, ale je jí to jedno. Do Vratislavi totiž přijela vyhrát, což potvrdila ve středu večer, kdy postoupila do finále. Zápas s polskou soupeřkou otočila z 0:3, kdy ji porazila během poslední minuty.

Sandra "Medojed" Mašková se na Světových hrách probojovala do finále kickboxu. Zítra jde o zlato! Sledujte sestřihy na @sportCT pic.twitter.com/AuNTCJzg1d — Český olympijský tým (@olympijskytym) 26 July 2017

Ve své sbírce má kickboxerka pražského Tiger Teamu třetí místo z mistrovství světa a na Evropě už dokázala vybojovat titul. Teď míří Mašková stejně vysoko. Do semifinále proti domácí světové jedničce nastoupila ve speciálním účesu, spletenými copánky na hlavě zakončenými ne jedním ale hned několika menšími copy.

„Je to specialita pro bojové sporty, protože když má ženská v zápase vlasy rozpuštěné, nebo jen v culíku, tak to překáží. Leze to do všech stran. Musím říct, že už jsem vytrénovaná, protože nezápasím poprvé, takže účes mi trvá tak půl hodinky, ale to je jednodušší varianta,“ vysvětluje devětadvacetiletá Sandra Mašková.

Účes si plánuje nechat dokonce až do zítra, kdy ji čeká boj o zlato. „Moc se s tím nechci patlat. Stejně to je schované pod přilbou profesionální zápas to není, kde přilba chybí, takže myslím, že to nechám být,“ dodává 160 centimetrů vysoká Sandra Mašková, česká reprezentantka v kickboxu na Světových hrách v kategorii do 56 kilogramů.