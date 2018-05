Přes 350 metrů dlouhá trať, 16 závodníků. Na plochodrážním mistrovství světa v Praze opět pojede Milík

Přes 350 metrů dlouhá oválná trať s nezpevněným povrchem, 16 závodníků, kteří spolu bojují doslova kolo na kolo. Už v sobotu se na pražském stadionu Markéta pojede 22. ročník závodu Speedway grand prix, neboli mistrovství světa na ploché dráze. I tentokrát se mezi jezdci představí český závodník. Praha 11:09 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plochodrážní závodník Václav Milík | Foto: Mikael Fritzon/TT News Agency | Zdroj: Reuters

Stejně jako loni bude na Markétě závodit Václav Milík. Český jezdec pojede v Praze už popáté.

„Pojede stoprocentně. Vašek by měl absolvovat všechny svoje jízdy a doufejme, že bude absolvovat aspoň minimálně tak jako v loňském roce,“ naráží sportovní ředitel Autoklubu Markéta Pavel Ondrašík na fakt, že Václav Milík obsadil v loňském ročníku fantastické třetí místo.

Tehdy startoval díky divoké kartě a stejnou pozici má i v sobotu. Diváci by ale na trati mohli vidět více českých jezdců. Prvním náhradníkem je totiž Josef Franz.

Devětatřicetiletý veterán přiznává, že tato pozice není úplně jednoduchá. „Zažil jsem to už několikrát. Je to možná horší než závod, když závodník musí čekat na pokyn vedoucího depa, který v zastavené jízdě, když se stane nějaká kolize, tak dá pokyn, jestli rezervista jede, nebo ne. Takže jsou připravené signály a musí to být během třiceti vteřin,“ popsal Radiožurnálu Franz, který na Markétě v roce 2012 obsadil sedmé místo.

Šance, že se objeví v dnešním závodu, není velká, ale existuje. „Je menší, ale samozřejmě je to závod, takže se to může vyvíjet jakkoliv. Může se něco stát v první jízdě a nemusí se stát až do konce závodu vůbec nic a budou tam sedět v depu a užívat si to jako diváci. Je to nevděčná role, ale myslím si, že i takhle zkušení jezdci to chápou,“ vypráví Pavel Ondrašík.

„Začneme v 19.04 první jízdou, jak je to v manuálu a pak se to nějak rozjede,“ dodal na závěr Pavel Ondrašík.