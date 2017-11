Špičkoví boxeři v Praze. Rumun Nistor knockoutoval i hvězdného Joshuu, přesto není profesionál

Stačila jediná věta, aby rumunský boxer Mihai Nistor během tiskové konference rozesmál zaplněný sál. Na otázku, jaký to tentokrát v roce 2011 byl proti Joshuovi zápas, tak s vážnou tváří odpověděl, že přece úplně normální.

Pak svou odpověď rozvedl. „Každý se mě na ten zápas ptá. Přitom to byl běžný zápas na mistrovství Evropy, na kterém jsem prostě jen dodržel taktiku, kterou stanovil trenér. To je celé tajemství.“

Nistor knockoutoval Joshuu na mistrovství Evropy 2011, kde ho zasypal tvrdými údery na hlavu, takže rozhodčí zápas ve třetím kole ukončil. Byl prvním a zároveň posledním boxerem, který to dokázal.

Potom se ale kariéra obou obrů začala vyvíjet rozdílně. Joshua rok nato vyhrál olympijské hry a po přestupu mezi profesionály coby neporažený mistr světa těžké váhy vydělává desítky milionů dolarů.

Zato Nistor zůstal mezi amatéry a v Bukurešti sdílí byt se svým mladším bratrem.

„V Anglii box vznikl, takže tam mají nejsilnější manažery. V Anglii, Americe a Německu. Když mají v Anglii dobrého boxera, tak si ho podrží a dokážou z něj udělat hvězdu,“ přemítá bývalý český boxer Ladislav Kutil.

Nistor by měl mezi profesionály šanci, i když za ním nestojí vlivní manažeři. „Kdyby byl Angličan, tak určitě. Když je Rumun, má to těžší, ale šanci má taky. Záleží na něm, jestli do profi chce jít,“ přemýšlí Ladislav Kutil.

Nistor je největší hvězdou týmu Evropy, který se ve středu večer v Lucerně postaví hvězdnému mužstvu Kuby. Pražským divákům se představí mimo jiné olympijský vítěz Julio César La Cruz, světový šampion Erislandy Savón nebo český mistr Jiří Havel.

Galavečer chce nabídnout nejen špičkovou podívanou, má pomoct celému českému boxu. Vybraní čeští trenéři se zúčastnili tréninku kubánské reprezentace, po jehož konci následoval dvouhodinový seminář vedený šéftrenéry kubánské reprezentace.

„Tito trenéři vychovali desítky olympijských vítězů a mistrů světa a dokázali získat dva tituly pro tým Cuba Domadores v nejprestižnější poloprofesionální boxerské soutěži WSB. Já osobně jsem měl to štěstí, že jsem před kvalifikací na olympijské hry mohl trénovat na Kubě, a byl to tak skvělý zážitek,“ říká Ladislav Kutil.