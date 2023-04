Golfistce Spilkové se v úvodu sezony daří, na společnost dalších českých hráček si musela zvykat

Berounský golfový klub se začal chystat na největší ženský turnaj v Česku. Na konci června se tam odehraje tříkolový podnik série Ladies European Tour. Kromě Sáry Kouskové či obhájkyně titulu Jany Melichové by jednou z výrazných měla být dlouhodobě nejlepší česká hráčka Klára Davidson Spilková, které se v úvodu této sezóny nebývale daří. Praha 16:44 18. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golfistka Klára Davidson Spilková | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

V Jihoafrické republice byla čtvrtá a šestá, v Singapuru znovu čtvrtá. To je pro českou hráčku, která strávila minulé roky převážně na turnajích ve Spojených státech, velmi příjemný vstup do sezóny.

„Řekla bych, že mě to v USA tak nějak vycvičilo a hodně posílilo. I proto jsem nyní na Ladies European Tour hrát takové výsledky, které hraji,“ vysvětluje Spilková,

„Tento ročník bude speciální, protože budu přemýšlet o nejvyšších příčkách. Těším se, mám dobře rozehráno a cítím se dobře. Hřiště bylo minulý rok krásně připravené, věřím, že letos bude ještě o trošku lepší,“ uvedla golfistka, kterou od přelomu roku vídáte i s příjmením Davidson.

Nedávná svatba ale podle ní není tím důvodem, proč se jí v úvodu sezóny začalo tolik dařit.

„K mému klidu hodně pomohla celá ta doba, co jsem se svým partnerem, to jsou už čtyři roku. Svatba pro nás byla spíše třešnička na dortu, i když se to vše stalo hodně rychle. Moc jsme nad tím ani nepřemýšleli, zkrátka ‚bude svatba!‘ a byla. Bylo to skvělé, moc jsme si to užili,“ usmívá se Klára Davidson Spilková.

Osmadvacetiletá golfistka se po letech prošlapávání českých golfových cest v zámoří vrátila na Ladies European Tour a skoro až žasla, kolik českých hráček se za pár let dokázalo dostat na elitní turnaje. Jana Melichová, Sára Kousková a další hrají Tour pravidelně a se Spilkovou tráví hodně času.

„Na začátku to pro mě byl až takový šok. 12 jsem vlastně byla zvyklá, že jsem na Tour sama, takže to byl šok, ale příjemný. Chvíli jsem si zvykala a myslím, že jsme se letos s holkami naladily během turnajů na velice příjemnou vlnu, občas vyjedeme někam na výlet nebo na večeři, kde sdílíme společný život. Sezona je dlouhá, od února do listopadu, je hodně času, který musíte naplnit a nějak se odreagovat,“ říká Spilková.

Nejlepší česká golfistka se za tři týdny představí na turnaji ve Francii a na zmíněném konci června také v Berouně. Na jednom ze 30 turnajů Ladies European Tour bude startovat 132 hráček z celého světa, mezi nimi by mělo hrát až 15 Češek.