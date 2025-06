Porovnávání na sociálních sítích i vlastní očekávání. Kdy se ze sportu místo radosti stává závislost?

Běh, jízda na kole, chůze a další sportovní aktivity pomáhají redukovat stres a pro fyzickou i psychickou stránku člověka jsou nemírně důležité. Pokud však začne člověk nepřiměřeně dbát na vlastním výkonu, může se z radostné sportovní aktivity stát nepříjemný rituál. Jaký vliv na to mají sociální sítě, technologie, ale i rané dětství popsal sportovní psycholog a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci Petr Krol. Rozhovor Praha 11:40 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklistky na cyklostezce Rokytka v Praze-Vysočanech | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Proč mají děti i dospělí tendenci se porovnávat s ostatními, a to i při sportovní aktivitě, která pomáhá z těla uvolňovat endorfiny, tudíž by z ní měli mít naopak dobré pocity?

Je potřeba si uvědomit, že amatérský sport nebo pohybová aktivita, která není nějakým způsobem organizovaná nebo profesionální, tak se odlišuje od profesionálního sportu. Má tedy svá specifika. V tomto problému ale hraje roli více faktorů, ať už nějaké osobnostní charakteristiky, tak dnes i ve velké míře technologie, respektive sociální sítě.

Vzhledem k tomu, že i děti jsou na sociálních sítích velmi aktivní, tak i tohle pro ně může být velkým podporovatelem tlaku na výkon. Z pohybu by měla vzejít primárně radost, zdraví, osobní pohoda, wellbeing a tady tyto hodnoty. Člověk se pak odklání od základních hodnot a výkon se dostává do popředí. Ten nemusí být ale nutně špatný, nicméně pokud je to jediný motiv k pohybu, tak to má potom určitě svá rizika.

Mladí chtějí méně internetu. V Česku ale tráví na telefonech i přes šest hodin denně Číst článek

Zmínil jste sociální sítě. Je podle vás tedy tlak na vlastní výkon trendem dnešní doby? Anebo s tím lidé měli problém už dříve?

Důraz na výkon je dlouhodobá charakteristika nebo specifikum člověka. Nicméně sociální sítě ho podpořily. Vnímám je ale jako dvousečnou zbraň. Ony samozřejmě mohou být v rámci amatérského sportu využity v pozitivní prospěch. Člověk ale musí vědět, proč sportuje, k čemu je to pro něj dobré. Pak mohou sociální sítě podporovat radost z pohybu. Je tam určitý sociální kontakt, který posiluje pocit komunity, že v tom není člověk sám. Je možné navazovat kontakty s podobně laděnými sportovci.

Sítě mohou být zdrojem inspirace, ale na druhou stranu se právě díky nim porovnáváme s ostatními. Máme pak nutkání sdílet své výkony. Příspěvky ale mohou být zkreslené, protože se často neukazuje neúspěch. Sdílí se většinou jen to dobré, což také podporuje tlak na výkon a vzniká nátlak na to být lepší než minule, než ostatní.

Popisujete ale spíš starší uživatele, protože uvědomit si tyto věci je pro mladší složité?

Je to tak. Nicméně dost těch důležitých věcí si neuvědomují ani ti dospělí sportovci, protože jsou pod sociálním tlakem. Bavíme se i o rozdílech mezi individuálními amatérskými sporty a těmi kolektivními.



Díky Krpálkovi vyrůstá v Česku velké množství judistů. Sportovní vzory mohou děti motivovat Číst článek

Může být strůjcem nátlaku i rodič?

Jednoznačně, protože primární rodina má na nás obrovský vliv. Někdy tlak a očekávání rodičů můžou být až fatální. Můžeme se bavit i o specifikách, kdy je rodič trenérem svého dítěte a tak dále. Rodiče se snaží vykompenzovat časté aktivity dětí na sociálních sítích, hraní her a celkově používání internetu tím, že je nutí do sportu. Pokud se to přežene a volný čas bude přeplněn kroužky, tak to pro vývoj dítěte není dobré.

Vzniká nátlak jen v dětství nebo může přijít i později v dospělosti?

S ohledem na to, jak se vytváří lidská osobnost, tak určitě i v dospělosti. Stále dospíváme, nemusí to být tedy nutně o tom, co jsme prožili v útlém dětství.



‚Posedlost daty‘

Klidně tedy může vznikat i v pracovním kolektivu?

Ano, tam narážíme na to, co platí i u kolektivních sportů. Nebývá tam časté měření jako třeba u běhu nebo cyklistiky. Může zde být ale posedlost daty. Například člověk nevyběhne, aniž by si s sebou nevzal chytrý telefon nebo chytré hodinky. U kolektivních sportů to může být zase o tom, že tam hodnotí kolegové, spoluhráči a je tam sociální tlak. Samozřejmě i v kolektivních sportech je spousta faktorů, které mohou být naopak podporující pro rozvoj zdravých hodnot a ne toho tlaku na výkon.

Není tedy stupňující se nárok na vlastní výkon určitým druhem závislosti?

Může určitě být. Ono to dost souvisí potom s těmi daty, kdy je sportovec závislý na určitých rituálech. Když tedy neudělá nějakou část svého rituálu, třeba si nevezme hodinky, nezkontroluje si, jak běžel a nedá svůj výkon na sociální sítě, tak to pro něj může být problém. To už je pak návyk, anebo až závislost.



Sport není jen o výkonech a medailích. Je to především cesta ke zdraví. Jednotlivce i celé společnosti. O tom, jak se proměňuje životní styl Čechů, jsme dnes diskutovali na Národní konferenci o podpoře sportu a pohybu. A shodli jsme se, že začít je potřeba tam, kde se tvoří… pic.twitter.com/Zs0v8f3JB7 — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 13, 2025

Jak sportovat pro radost?

Můžeme tedy nějak zabránit tomu, abychom se nedostali až do této extrémní fáze?

Můžeme učinit několik základních kroků, které mohou zesilovat zdravý postoj k pohybu a omezovat nebo eliminovat rizika. Měli bychom si stanovit zdravé cíle, to znamená neorientovat se na výsledek a na výkon, ale spíš na proces.

Jdu se tedy projet jen v klidu na kole, půjdu si zaběhat nebo něco zahrát a to, jaký budu mít čas, bude pro mě až sekundární. Redukovat tedy ty technologie k měření času, respektive výkonu. Člověk se v procesu musí zkusit zaměřovat na jiné věci, především na samotný prožitek.



Další krokem by mohlo být i omezení sociálních sítí. Jedinec se pak bude orientovat spíš na tu vnitřní motivaci místo té vnější třeba v podobě lajků. Nějací lidé nejsou schopni vědomě odpočívat. Když mají chvilku volna, tak neví, co s ním a nejsou schopni ho využít. Cítí se pak špatně, že nic nedělají. Potom je fajn provozovat aktivity, která jsou méně fyzicky náročné. Může to být chůze, jóga, klidně i meditace. Pro tyto lidi je důležitá sebereflexe. Aby si uvědomili, co je k pohybu motivuje a proč vlastně sportují.