Šikanovali ho ve škole, proto začal s boxem a kickboxem. Sporty mu přinesly respekt u spolužáků

Patnáctiletého Marka Gažu z České Lípy přivedla ke sportu šikana ve škole, kde si ho vyhlídl jeden ze silnějších spolužáků. Táta ho přiměl, aby začal chodit na box a kickbox. Boxerský trénink nikdy ve škole nezneužil, přinesl mu ale respekt u spolužáků. A sporty se mu zalíbily natolik, že u nich zůstal. Sní o zápasech v Německu nebo Francii. Úspěchy na domácí scéně už nasbíral. Česká Lípa 16:46 22. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Gaži při tréninku (vpravo) | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

„Na mistrovství republiky a národním poháru byl velmi úspěšný,“ prozrazuje trenér českolipského Viperu Radek Procházka na adresu Marka Gažiho. Když ale znovu slyší patnáctiletého boxera vyprávět o tom, co ho ke sportu přivedlo, zvážní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S nadějným boxerem si povídal Pavel Petr

„Přivedla mě k tomu šikana ve škole Spolužák ve škole, který byl mohutnější a silnější, mě šikanoval. A pak mě k tomu dokopal táta, protože jeho vlastní táta trénoval thajský box,“ vzpomíná Gaži.

Sportu ale ve škole nikdy nezneužil. „Nemusel jsem to ukazovat, ale ostatní věděli, co dělám, tak mi dali pokoj.“

Box samotný je fyzicky náročný a bez bolesti se to v začátcích neobešlo. „Bolelo to hodně, to si nebudeme lhát. Byly dny, kdy jsem chodil domů s brekem,“ přiznává pro liberecký rozhlas.

Poznamená děti sledování zápasů MMA? Ne, pokud fungují rodiče normálně, shodli se Procházka i psycholog Číst článek

Na bolest ale daly zapomenout úspěchy. „Za největší úspěch považuju, že jsem se stal mistrem Česka v kikckobxu. Další úspěch byl v Oktagonu 13. To byl sice exhibiční zápas, ale vidělo mě několik tisíc lidí,“ přibližuje patnáctiletý hoch.

Oktagon je největší česko-slovenská organizace pořádající u nás turnaje bojových sportů za asistence televizních kamer.

„Chtěl bych se dostat na mezinárodní soutěže, letět třeba do Francie nebo Německa, abych se předvedl před větším publikem,“ představuje své sny.