Sportovní organizace můžou žádat o dotace na koronavirové ztráty, rozdat se má miliarda

Žádosti bude Národní sportovní agentura (NSA) vyřizovat postupně. Mělo by se dostat na všechny zájemce, řekl na pondělním briefingu předseda agentury a poslanec za ANO Milan Hnilička.

Mimořádnou dotaci sportovní organizace dostanou na náklady na provoz zařízení, která kvůli koronaviru nesměla fungovat, výdaje za zrušené nebo odložené akce nebo nájem, které některé z nich musely hradit, i když nesměly provozovat svou činnost. Státní prostředky jim pokryjí polovinu doložených ztrát.

„Na výzvu a žádosti se mohou zhruba od jedné podívat na webu. Počítáme s tím, že od podání žádosti to bude trvat cca tři až čtyři týdny, kdy oprávnění žadatelé dostanou prostředky na účet,“ uvedl Hnilička. Pro potřeby zájemců budou k dispozici infolinky a chystá se videomanuál.

Co nejjednodušší by měla být samotná žádost. „Připravili jsme elektronický formulář, ve kterém jsou nápovědy. Je nastavený tak, aby tam byla intuitivní políčka. Formulář nenechá podat žádost ve chvíli, kdy jsou tam nějaké zásadní chyby. Nechceme žádné originály, všechno nám stačí v prostých kopiích. Máme sadu čestných prohlášení,“ upřesnil místopředseda NSA Ivo Lukš.

Provozovatelé sportovních zařízení dostanou například kompenzaci nákladů na energie, služby nebo platy zaměstnanců, které museli hradit i v době nařízeného uzavření sportovišť, tedy v březnu až květnu.

Organizátoři sportovních akcí, které byly kvůli koronaviru zrušeny, odloženy nebo omezeny, mohou uplatnit marně vynaložené náklady spojené s přípravou už od loňska. Jedná se o akce naplánované od března do července, o jejichž nucené úpravě pořadatelé rozhodli do konce května. „Je to proto, abychom naším programem nevyzývali organizátory, aby rušili akce, protože je to výhodné. Naším zájmem je, aby se akce konaly,“ vysvětlil Lukš.

Pomoc dostanou také sportovní organizace, které jsou v nájmu a musely nájemné hradit i v době, kdy nesměly provozovat svou činnost. Parametry pro ně budou obdobné jako v programu COVID-Nájemné, který vypsalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Sportovní organizace se do něj nemohou zapojit kvůli svému neziskovému charakteru.

Národní sportovní agentura měla dotace vyplácet až od příštího roku, ale vzhledem k mimořádné situaci dostala výjimku na „koronavirový“ program. S tím souvisí i potřeba zvýšení počtu zaměstnanců. Ze současných 34 se může od 1. června postupně dostávat na 60 zaměstnanců, které měla mít k dispozici až od ledna 2021. „Není to absolutní navýšení, ale jen urychlení. Máme vypsaná výběrová řízení a další budeme vypisovat,“ dodal místopředseda Michal Janeba.