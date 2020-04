Dotýká se to všech, říká šéf hokejového svazu o ekonomických dopadech pandemie na sport

Konec štědrých smluv, v krajním případě rovnou celých klubů nebo jiných tradičních akcí. I to se může stát českému sportu vinou koronavirové epidemie. Sponzoři budou počítat ekonomické ztráty a propagace se nabízí jako jedna z prvních částí rozpočtu, kde ušetřit. Praha 8:56 19. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejové stadiony zejí prázdnotou. Na snímku domácí led Jihlavy. | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

„Žádné signály nemám. Malovat čerty na zeď nechci,“ říká Radiožurnálu šéf české biatlonu Jiří Hamza.

Hamza nemá zprávy, že by na reprezentačních soupravách bylo třeba utahovat opasky. Sponzoři, které výprava nosí na hrudi a rukávech, mají se svazem podepsané smlouvy až do olympijských her v Pekingu 2022.

Ztráty kvůli zavřeným tribunám sice měl domácí Světový pohár, marketingová práva jsou ale předprodána na několik let dopředu a fanoušci by tak o závody v Novém Městě na Moravě znovu přijít neměli.

Díky dlouhodobým plánům by koronavirovou recesi měla ustát i další velká akce v Česku - evropský basketbalový šampionát mužů přeložený na rok 2022. Více či méně ale budou podle předsedy hokejového svazu Tomáše Krále zasaženy všechny sporty.

„Vnímám situaci, jaká je. Vím, že se dotýká všech. I řada podporovatelů hokeje bude často vystavena složitým situacím. Hokej samozřejmě není žádná bublina odtržená od ostatního světa, takže to na nás stoprocentně dolehne,“ říká Král.

Hokejovou extraligu svaz předčasně ukončil 12. března. Zatím ale skrze zastupující marketingovou agenturu BPA nemusí řešit odchod sponzorů.

„Je to měsíc a v současné době ještě nenastalo, že bychom měli jednání, kdy by nám partner řekl, že od příští sezony to nebude. Spíš jsme dosud řešili, jak zajistíme program, který jsme neuskutečnili,“ říká Král.

Zajistit program, přesněji dostát svým závazkům plněním ze smlouvy, je teď hlavním tématem i pro Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). Součástí dohod mezi sponzory a LFA je počet zápasů, kde firmy mohou prezentovat svoje logo, a pokud bude sezona přibližně o třetinu zkrácená, úměrně se může ztenčit i suma, kterou partneři mají zaplatit.

„Snažíme se udělat maximum pro to, abychom ročník dohráli. To je věc, která má na jejich plány vliv. Pokud nebudeme schopni ligový ročník dohrát, tak samozřejmě dopady budou velké. A to nejen na centrální marketing ligy, ale i na jednotlivé kluby,“ vysvětluje Dušan Svoboda, předseda LFA.

Ta mezi kluby první a druhé nejvyšší domácí přerozděluje zisk z marketingových a televizních práv. Další sponzorské peníze si zajišťují kluby samy.