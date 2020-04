Budeme se snažit ušetřené peníze přemístit k nejmenším článkům, říká Hnilička o financování sportu

„Některé programy, jako je třeba podpora reprezentace nebo podpora velkých sportovních akcí, se možná nebudou moct v nejbližší době konat, takže dojde k určité úspoře a budeme se snažit ty peníze přemístit k těm nejmenším klubům, k investicím v těch nejmenších článcích a městech sportu,“ říká předseda Národní sportovní agentury a poslanec za ANO Milan Hnilička v rozhovoru pro Radiožurnál.

Prioritou je v době pandemie i po ní zachovat programy, které podporují sportování v malých klubech a obcích. Jako příklad lze uvést program Kabina, který je určen pro obce do 3000 obyvatel. Každá z 5805 obcí, by měla dostat půl milionu na vylepšení zázemí sportovišť.

„Právě sociální zařízení a kabiny, tam tenhle program míří. Určitě bude důležité tenhle program udržet. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo ho udržet v té námi navržené formě navržené ještě před koronavirem,“ říká Hnilička.

Právě na program Kabina a jemu podobné by v rozpočtu na sport prostředky být měly. Kvůli neuskutečněným akcím by mělo peněz být dostatek z jiných programů. Začátkem týdne se bude jednat, jakým způsobem se s nimi naloží.

„Budeme jednat o možnostech. Buď přesuny uvnitř programů, což nevidím jako moc reálné, ale je možnost i vyúčtování v dalším roce. To je věc, kterou je třeba domluvit s ministerstvem školství a ministerstvem financí. Třetí možnost je ta, že to, co se nevyčerpá, zůstane ve sportu. To znamená, že by to posílilo rozpočet sportu pro příští rok,“ připomíná Hnilička, že v roce 2021 už nebude s rozpočtem na sport hospodařit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale přímo Národní sportovní agentura.