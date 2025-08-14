Jak sportovat v horku? ‚Přizpůsobte čas a intenzitu tréninku,‘ radí šéf fyzioterapeutů Viktorie Plzeň
V současných vedrech radši moc nesportujte, nebo teplotám přes 30 stupňů aspoň přizpůsobte vaše tempo nebo pitný režim. To radí lékaři i další odborníci. Podrobněji se o režimu profesionálních sportovců ve vysokých teplotách a doporučení pro ty amatérské rozpovídali šéf fyzioterapeutů Viktorie Plzeň působící i u reprezentace do 21 let Michal Rukavička a trenér Baníku Most-Souš a fotbalový expert Pavel Horváth.
Pojďme začít profesionálním sportem. Michale, jak často se v Plzni nebo u jednadvacítky děje, že byste právě kvůli vysokým teplotám třeba přesouvali časy tréninků nebo měnili jejich náplň?
Michal Rukavička: Tím, že profesionální sport má velmi velký tým lidí, jako jsou trenéři, lékaři a fyzioterapeuti, tak máme možnost nějakým způsobem předvídat a na situace velmi dobře reagovat exaktně. Víceméně v těchto exponovaných dnech hodně přizpůsobujeme intenzitu tréninku i ten čas, na kterém je závislá i tréninková zátěž.
Pavle, za tvoji více než dvacetiletou hráčskou kariéru, přemlouvali jste někdy trenéry, aby vás ve vedrech tolik netrápili? Aby ubrali nebo třeba dali trénink na jiný čas?
Pavel Horváth: Určitě jsme řešili to, od kolika tréninky jsou. Samozřejmě toto počasí je opravdu řekl bych až nechutné, kolem toho poledne a odpoledne obzvlášť. Třeba druhá, třetí hodina jsou opravdu šílené. A když ten trénink bylo možné třeba dát klidně od devíti nebo potom zase třeba později od šesti hodin, tak už je to příjemnější, dá se to daleko líp snášet.
A je pravda to, co říkal Michal, že dřív prostě byl jeden trenér, měl jednoho asistenta a spíš se o tom debatovalo se staršími hráči. Dneska už i trenéři prostě vědí dobře a mají kolem sebe lidi, jako je třeba Michal, kteří mají zkušenosti a vědí, jak ten trénink navléknout. I třeba co se týká toho, co v tom tréninku budeš dělat.
Michale, poslouchají tedy trenéři vaše rady, vaše doporučení?
M.R.: Určitě ano. A není to jenom moje rada, je to rada celého týmu a hlavně kondičních trenérů. Současně vlastně máme na Viktorii dva a víme všichni, co se při tom horku ztrácí. Víme, jaká je zátěž, na co se musíme připravovat vzhledem k nějakému těžkému programu, takže samozřejmě na to musíme reagovat.
Je jasné, že tělo si nějakou postupnou aklimatizací na ta vedra zvykne, trvá to třeba sedm, čtrnáct dní, ale nedá se na to připravit. Když potom hrajete nějaké důležité velké zápasy nebo máte „anglický program“, tak je to vždycky těžší.
Zápasy teď je hraje také Most-Souš, tedy tým, který trénuje ve třetí lize Pavel Horváth. Vy jste hráli minulý víkend první kolo, teď v týdnu pohár a teď na vás bude čekat o víkendu druhé kolo třetí nejvyšší fotbalové soutěže v Česku. Přizpůsobuješ tomu nějak tréninky?
P.H: Jednoznačně délka tréninků není taková a samozřejmě i ta intenzita se snižuje. Samozřejmě je to třetí liga, ale ono to není úplně výjimečné ani v první lize. Musíš na to brát ohled, protože jak říkal Michal, ty síly ubývají a může se přihodit nějaké zranění.
A samozřejmě je potřeba říct, což by spíš byla otázka na Michala, nějaké suplementy, které kluci prostě do sebe musí dostat, aby jim ta energie neodcházela a neměli křeče. I přesto se to pak v zápasech stává, protože ten výdej té energie je veliký.
Je to tak Michale? Musíte v těchto dnech třeba připravovat více iontových nápojů a dalších záležitostí, které pomáhají sportovcům těchto vedrech?
M.R.: Je to bezpochyby určitě tak, jak říkal Pavel. Já jsem zažil mnohokrát s profesionálními hráči, kteří byli velmi dobře připravení. S lékaři a trenéry jsme vymysleli systém, jak vyladit detaily dopředu známého scénáře, že bude vedro.
A když jste někde třeba na kvalifikaci, hrajete na Kypru, v Izraeli a tak dál, tak stejně hráči díky tomu extrémnímu výkonu, který podali na tom hřišti, padají do mdlob a jsou totálně vyčerpaní. Takže tomu musíme předcházet jak přípravou regenerace, určitým typem nápojů před během a po tréninku, to je velmi důležité.
Horko vás může porazit
Přesuňme se k amatérským sportovcům. Michale, mohl byste pro ně zformulovat nějaké základní rady, jak si poradit s pohybem ve vysokých teplotách, když už si ho nechtějí úplně odpustit?
M.R.: Já vždycky říkám, že horko samo o sobě netrénuje, ale umí vás porazit, když ho podceníte. Za mě je strašně důležité se na to připravit. Jak říkal Pavel, přizpůsobit intenzitu a čas tréninku, to je jedna věc. Byt aklimatizovaný na horko prostě nestačí. Co doporučuji já, tak určitě se posluchači se setkali s termínem elektrolyty. Dneska je to taková běžná běžná, hodně skloňovaná součást. Elektrolyty jsou za mě jednoduché věci, jako je sodík, draslík, hořčík a určité chloridy.
Málokdo si po tom tréninku ihned dopřeje hrst oříšků, banán, lžičku soli a kokosovou vodu. Dneska prodávají v obchodech běžně dostupný stejnojmenný název elektrolyty, kde když to doplníte po sportu, tak si myslím, že tělo rozhodně nestrádá. Opravdu nestačí jen pít vodu. A určitě je důležité taky pár věcí, jako neskákat hned do studené vody a hned to tělo po té zátěži ochlazovat, ale určitě to dělat postupně, nějakých deset až patnáct minut poté, kdy člověk trošku vychladne.
To samé je i přechod vlastně z toho prudkého vedra do chladu, což vede i k hlasové indispozici. Já to mám dost často, když sportuji venku, třeba silniční kolo, a já jsem po tréninku a jdu do chladnější místnosti, tak mám problém s hlasivkami. Je to dost časté, těch věcí je hodně.
A samozřejmě asi to, co napovídá i řekněme selský rozum, to znamená nižší tempo kratší tratě, trasy víc ve stínu, jít třeba ráno večer do lesa. To asi platí zkrátka obecně.
M.R.: Určitě. Manželka je Řekyně. Je to prostě jiný národ, který je od moře a slunce. A ti se prostě slunci přímému slunci schovávají, nevystavují se, jak jsme zvyklí my v Čechách. Obzvlášť u amatérských sportovců platí, že ti to nehlídají. Apeloval bych určitě na to, že slunce není úplně dobrý přítel při těch extrémních vedrech.
Pavel Horváth a jeho sportování ve vedrech. Po deseti letech po vrcholové kariéře, radši si odpustíš vyběhnout někam při třiceti stupních Celsia, nebo se i tak donutíš?
P.H: Teď konkrétně vyjíždím z Prahy a jdu na golf, ale budu mít skvělou čepici, budu namazaný krémem a ujdu si nějakých těch svých necelých deset kilometrů pěšky. Samozřejmě je to pro mě určitá zátěž a to vedro prostě není příjemné. Teď koukám na teploměr, mám sedmatřicet stupňů na sluníčku, je to extrém.
Musím ještě říct jednu věc, kterou jsem používal, a Michal mi to zase potvrdí. Ionťáky a gely jsou důležité, ale já jsem ještě osobně třeba kolem šedesáté, sedmdesáté minuty měl připravenou vybublinkovanou colu od našeho maséra Zdendy Slámy a mě to vždycky nakoplo. Ten cukr byl hodně znát. Je to samozřejmě trošku v hlavě, ale myslím si, že to tomu tělu i pomohlo. A ten cukr je také hodně důležitý.
Neprotáčel Michal Rukavička trošku panenky, když Pavel Horváth kolem sedmdesáté minuty mířil k čáře a loknul si coly?
M.R.: Ne, my jsme to moc dobře věděli. Pavel je vlastně zakladatel určitých nepsaných pravidel, který dodneška v tom fotbale fungují. Já jsem se trošku pousmát, že je to deset let od profi kariéry. Bylo to s ním super. Já na to vzpomínám hrozně dobře.
Ale jak říká Pavel, i cukry a ta implementace jsou důležité. Bavili jsme se i o amatérských sportovcích, běžných lidech. I oni by měli rozumět, jak málo stačí. Být malinko chytřejší vůči tomu slunci. Připravit se na to už nějakým dobrým, kvalitním svačinovým příjmem a vědět, co a jak. Já vždycky říkám, že je třeba jednoduchý recept na to si udělat elektrolyty doma. Stačí trošku kokosové vody, lžíce medu, vymačkat si trošku citronu a dát lžičku soli. Zamícháte to a máte tam ty důležité věci, které v těle chybí.