Stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání veškeré sportovní akce s účastí přesahující sto osob. Opatření vstoupí v platnost od úterní 18. hodiny. Na tiskové konferenci po jednání bezpečnostní rady státu to oznámil premiér Andrej Babiš. Podle něj by se mohly sportovní akce teoreticky konat bez diváků.

