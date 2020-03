Klub plaveckých sportů Ostrava vymyslel pro své členy zábavnou formu poměřování výkonů

Čtrnáct bodů za celodenní výlet do hor, dva body za každý uběhnutý kilometr, naopak jeden minusový bod za půl hodiny počítačových her nebo pobytu na sociálních sítích. Tak se v těchto dnech poměřují členové Klubu plaveckých sportů Ostrava. Ostrava 11:54 22. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Redaktor David Procházka a předseda Klubu plaveckých sportů Ostrava Jan Pala | Zdroj: Facebook Klubu plaveckých sportů Ostrava

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Davida Procházky

„S kolegy jsme se sešli u mne doma, chtěli jsme připravit něco, co by bylo zajímavé a zároveň inspirativní, aby je to bavilo. Večer u televize jsem asi za půl hodiny vymyslel základní systém, ráno rozeslal kolegům a každý ještě něčím přispěl,“ vysvětluje předseda Klubu plaveckých sportů Ostrava Jan Pala, který sám denně sbírá velké porce bodů.

Výzva pro všechny

Za dalším členem klubu patnáctiletým Michalem Jandou jsem přejel na úplně druhý konec Polanky. Právě se s otcem chystal na pětaosmdesátikilometrový cyklovýlet. „Na kolech pojedeme na Čeladnou, nějaké cvičení – shyby, kliky, dřepy a podobně. Pak i běhání a přeskoky přes švihadlo,“ popisuje své nejčastější činnosti během Tréninkové výzvy Michal Janda.

Jeho otec Radim je amatérským triatlonistou, na přelomu dubna a května mu vypadl jeden závod na Mallorce. Takže i on se k synovi rád přidává.

Plavání jen pro otužilé

Plavci mohou do přírodních vodních ploch a jeden z trenérů Libor Kohut toho podle Paly využil. „Tam už to vyžaduje velkou dávku odvahy. Včera mi volal kolega, který taky rád sportuje, že jede na Hlučín vyzkoušet první otužovací trénink. Vydržel asi tři a půl minuty, říkal, že je to skvělé,“ dodal další možný návod pro své členy Jan Pala.