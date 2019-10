K medailím ještě diplom. Bývalí sportovci můžou studovat na vysoké škole sportovní diplomacii

Profesionální sportovci mají po konci kariéry další možnost studia. Český olympijský výbor nejen jim ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a dalšími subjekty nabízí studijní obor sportovní diplomacie. Dvousemestrální výuku letos úspěšně dokončili třeba Jiří Ježek, Klára Křížová nebo Ilona Burgrová. Praha 15:50 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z absolventek dvousemestrální výuky je i někdejší pivotka Ilona Burgrová. Na snímku z roku 2012 v dresu národního týmu během čtvrfinálového utkání proti Francii na olympijském turnaji. | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters

„Sport má před sebou vynikající možnost přirozeně upozornit na genderovou tematiku, když různá nařízení nemusí být brána jako něco sympatického,“ říká někdejší pivotka Ilona Burgrová.

K medailím ještě diplom. Bývalí sportovci můžou studovat na VŠE sportovní diplomacii

Burgrová se do studia sportovní diplomacie pustila v pokročilém stadiu těhotenství a teď už má kromě dcerky v náručí také diplom a vysvětluje proč si vybrala zrovna takové téma pro svou závěrečnou práci. Pokud ji teda pětiměsíční Tereza nechá.

„Většina z nás jsme bývalí sportovci, kteří ještě nejsme zavázáni k nějaké federaci, takže nám to ukázalo i možnosti, jakým směrem se můžeme vydat a kde by naše síly byly nejprospěšnější,“ dodává Burgrová, nejvyšší absolventka druhého ročníku speciálního studijního programu.

Bývalá reprezentantka byla jednou z více než desítky sportovců, kteří se dva semestry vzdělávali po víkendech v oborech, jako jsou organizace a financování sportu, management a marketing, sportovní diplomacie a dalších oblastech potřebných pro činnost ve sportovních organizacích.

„Zkušenosti, které jsem tu načerpal, jsou přesně to, co mi chybělo. Fungování sportu v jednotlivých zemích, otázky sportovního práva, otázky mezinárodních kultur a mezinárodních vztahů. Tohle všechno bylo podle mě strašně důležité pro každého z nás, kdo jsme tím prošli. Je to začátek, protože nás to všechny pohltilo a budeme v tom chtít pokračovat,“ říká bývalý handicapovaný cyklista Jiří Ježek.

„Učili jsme se svůj názor nejen prezentovat, ale ty ostatní poslouchat, umravnit se sví vtípky. My sportovci jsme někdy rozjívení, jsme tak trochu děti. Já se toho asi nezbavím nikdy, ale byla to pro mě i velká škola udržet pozornost,“ dodává Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz.