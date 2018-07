Sportovat lze i v horku, kromě vody je ale třeba doplňovat i soli, říká lékař českých olympioniků

Lidé by neměli přeceňovat své síly, nehonit se při velmi teplých dnech za nějakými osobními rekordy a ideální rozhodně není sport na přímém odpoledním slunci. Nejlepší je pohyb ráno, protože i v deset hodin dopoledne je při jasných dnech chladněji než v deset hodin večer, kdy je vzduch ve městech ještě rozpálený od betonového povrchu.

Základem je pak pitný režim, ale lékař českých olympioniků Jaroslav Větvička upozorňuje, že obyčejná voda nestačí.

„Je důležité, že se ztrácí poměrně hodně soli, nejen čistá voda. Měly by to tedy být nápoje, které opravdu dávají přímo sůl. To znamená chloridový a sodíkový iont,“ vysvětluje Větvička.

Český olympijský výbor si totiž před hrami v Aténách v roce 2004 zadal studii, ze které byl u dehydratovaných sportovců zásadní pokles solí. A je jedno, jestli jde o profesionály nebo amatéry.

A jaký sport je tedy v horkých dnech ideální? Doktor Větvička doporučuje třeba plavání, ale samozřejmě není vhodné skákat do chladné vody rozehřátí, protože pak je nebezpečí kolapsu. Vyhýbat se nemusíte třeba ani cyklistice, tedy převážně jízdě v terénu, kde jste kryti před přímým sluncem.

Ač se to třeba nemusí zdát, současné tropické teploty bez větších výkyvů jsou pro organismus příjemnější, něž kdyby se horké dny střídaly s chladnými. Lidské tělo se totiž dokáže na vysoké teploty velmi dobře zadaptovat.

„Postupně se to vyladí a nastaví se to na jinou úroveň. Všechny vegetativní a hormonální procesy, to znamená i pocení a takové věci se adaptují, aby člověk fungoval optimálně,“ doplňuje lékař Jaroslav Větvička.