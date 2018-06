Na vysoké teploty se dá dobře připravit, říká lékař o sportování v horku

„Myslím si, že se na vysoké teploty dá dobře připravit. Samozřejmě že nebezpečí přehřátí, úžehu, úpalu tady je, ale dneska už se to dá dobře předvídat a připravit se na to,“ řekl Radiožurnálu lékař Jiří Váchal.

Sportovat při vysokých teplotách může být nebezpečné, především kvůli dehydrataci.

„Úbytek tekutin je daleko větší než za chladného počasí, druhé nebezpečí je přehřátí organismu,“ varuje před mdlobami nebo bezvědomím Váchal.

Nejen v letních měsících jsou proto u běžeckých nebo cyklistických závodů nezbytným standardem místa, kde závodník může doplnit tekutiny.

„Reagujeme i podle předpovědi počasí. Máme partnera Český hydrometeorologický ústav, takže jsme dopředu velmi podrobně informovaní o tom, jaké se chystá počasí. Podle toho připravujeme počet kvót a třeba přidáme občerstvovací stanici, když je úplně nejhůř,“ vysvětluje mluvčí závodů Běhej lesy Richard Valoušek.

Nad rušením závodů se prý nikdy neuvažovalo. I proto, že se běžci pohybuji ve stínu po lese.

„Triatlon má specifika a výhody oproti jiným. Hlavně v tom, že se začíná ve vodě plaváním, takže se závodník osvěží hned na startu,“ připomíná ředitel H-Triatlon Tour Matěj Verl, že začátky triatlonových závodů mohou být v parném počasí i příjemné.

Jinak se ale běžci nebo cyklisté musí při vysokých teplotách spolehnout na vynalézavost organizátorů. Při závodech ve městech se dá horku třeba vyhnout tím, že se starty posouvají až na pozdější odpolední hodiny.

„Jediné řešení bylo to, že tam byly hasičské vozy, které lidi kropily,“ vzpomíná Valoušek, jak už v minulosti pořadatelé běžeckých závodů bojovali s extrémním horkem.

Podle vědců z americké university v Tulse, kteří zkoumali pětadvacet nejrychlejších běžeckých výkonů na různých vzdálenostech, je pro sprint na 100 metrů ideální teplota 23 stupňů celsia. S rostoucí vzdáleností pak ideální teplota klesá. Pro maraton to má být už jen 11 stupňů celsia. Pokud si tedy chcete jít třeba dnes zaběhat, počkejte do večera. Na maraton to ale v nejbližších dnech nebude.