Sportovci a sociální sítě? Někteří na nich zveřejňují skoro všechno, jiní se jim vyhýbají

„V posledních dvou třech letech jsem si uvědomil, že ze sociální sítě si člověk může vytvořit svoje vlastní osobní médium. A pokud s tím pracuje trošku chytře, tak může mít velkou spoustu lidí, kteří ho sledují. Ani nemusíte být v televizi a stejně jste vidět, což je úplně super. Bohužel ne všechny české kluby nebo svazy s tím umějí dobře pracovat,“ myslí si Jan Povýšil.

Jan Povýšil je medailista z paralympijských her, jeden z nejúspěšnějších českých handicapovaných sportovců a také velký fanoušek sociálních sítí. Běžně se vyjadřuje nejenom ke sportu ale také k veřejnému prostoru.

„Nedávám tam úplně všechno, co bych chtěl. Kolikrát třeba člověka strašně naštvou politici a chtěl by být strašně sprostý. To je jediné, čemu se vyhýbám, aby to nebylo v nějakém záchvatu agresivity a abych nad tím měl kontrolu,“ dodává Povýšil.

A podobně mluví o sebekontrole na twitteru i fotbalista Dukly Praha Jakub Podaný.

„To, co píšu, si myslím, ale převážně se snažím vyjadřovat k fotbalu, tedy ke své profesi. Když se k tomu občas přimotá nějaká politika, když je to velké téma, tak se k tomu vyjádřím taky, ale zase nechci dělat extra velké vlny,“ říká Podaný.

Hlavně se Jakub Podaný nechce vyjadřovat k věcem, do kterých úplně nevidí. A je také určitým způsobem vázaný smlouvou v klubu, který nesmí svými výroky poškozovat.

Prakticky v každém ligovém fotbalovém oddílu nebo i v dalších sportech je to stejné.

Někteří sportovci, například tenisté, ale kvůli velké vytíženosti nechají svoje účty dělat profesionály. Ve virtuálním prostoru totiž nedostáváte jen pozitivní zprávy.

„Už jsem přesměrovala svá média na někoho jiného, takže mě to už absolutně netrápí,“ přiznává elitní tenistka Karolína Plíšková.

A pak je ještě jedna část informací na sociálních sítí - soukromí.

„Tomu se trošku vyhýbám, lidi nemusí vědět zase úplně všechno. Stačí, že vědí, že se nám teď narodilo dítě nebo něco podobného a že to je super. Třeba Lukáš Krpálek to dělá skvěle na instagramu. Je to nahlídnutí jak do tréninku, tak do osobního života, ale zase nemusíte vědět úplně všechno,“ říká plavec Jan Povýšil.

Ne každý sportovec je ale velký fanoušek facebooku, twitteru nebo instagramu a na sociální sítě má jasný názor.

„Myslím si, že by to ani být nemuselo, ale když už to je, tak by se to mělo využívat s rozumem a ne tam dávat všechno za každou cenu, protože soukromí je jedna z mála věcí, co má člověk fakt sám pro sebe. Pokud si to člověk takhle nabourá nebo zničí, tak je to samozřejmě jeho volba, ale myslím, že je to škoda“ říká olympijský medailista a pětinásobný mistr světa ve veslování Ondřej Synek.