‚Hrůza, jako kdybych v životě netrénoval.‘ Krčmář, Cink a Muradov popisují průběh a následky covidu

Onemocnění covid-19 si nevybírá a nákazou si už kromě běžné populace prošla i řada profesionálních sportovců. Server iROZHLAS.cz oslovil biatlonistu Michala Krčmáře, cyklistu Ondřeje Cinka a MMA zápasníka Machmuda Muradova, jakým způsobem se s nemocí vypořádali a jak složitý byl po jejím překonání návrat do plného tréninku. Praha 7:31 18. ledna 2021

Trénují i několikrát denně, jsou relativně mladí a správná životospráva pro ně není povinnost, ale životní styl. Přesto ani oni neunikli novému typu koronaviru, který od loňského roku paralyzoval skoro celou planetu.

Ačkoliv lékaři a odborníci popisují náročnější průběh nemoci hlavně u rizikových skupin obyvatelstva, nemusí to být pravidlem.

Michal Krčmář - biatlon

O tom, že je nakažený se Michal Krčmář dozvěděl 4. ledna, protože potřeboval mít negativní test na závody do Oberhofu.

„Průběh jsem neměl vážný, příznaky jsem pociťoval tak osm dní a z toho na pět dní jsem přišel o čich a chuť. Měl jsem teda 37 teplotu, ale to já na sobě ani nepociťuju. Kdybych neměl pozitivní test, tak vlastně ani nevím, že jsem nemocný,“ popsal Krčmář své dojmy z nemoci covid-19.

Na jak dlouho ho nemoc vyřadila z tréninku zatím nedokáže přesně odhadnout. „Stále za sebou ještě nemám poslední test, ale minimálně 14 dní už jsem bez tréninku. Pokud to půjde dobře, tak ale s trénováním začnu hned v pondělí,“ doufá devětadvacetiletý sportovec a na dotaz, jestli se v budoucnu nechá proti covidu očkovat odpovídá jednoznačně: „Ano, určitě.“

Ondřej Cink - horská kola

Biker Ondřej Cink se o tom, že je pozitivní na covid-19 dozvěděl na soustředění ve Španělsku. „Je možný, že jsem se nakazil tam. Mohl jsem to ale chytit i od manželky, nebo v obchodě, to zkrátka nevím,“ vzpomíná přední český biker.

První dva dny byl hodně unavený a měl teploty, i když nijak vysoké. „Ta únava se stupňovala a sedm dní v kuse jsem ležel, nebyl jsem ničeho schopný, bolely mě klouby. Pak to přešlo na dutiny, ztratil jsem čich a chuť a nic necítím doteď,“ popisuje Cink.



Nyní už trénuje. „První pocity byly takové, jako kdyby nikdy nedělal žádnej sport. Každým dnem je to lepší, ale první den byl opravdu strašnej, hrůza. Ta nemoc ze mě úplně všechno vysála,“ říká trochu smutně cyklista, který za rok na kole dokáže najezdit i přes 20 tisíc kilometrů. „A očkovat se určitě nechám,“ dodává závěr třicetiletý rodák z Rokycan.

Machmud Muradov - MMA zápasník

Zápasník Machmud Muradov ztratil po nakažení čich. „Byl jsem trochu slabý a bolela mě strašně hlava. Teplotu jsem neměl, ale jak sem pak začal drilovat, tak jsem měl kašel a nemohl jsem do toho prostě naskočit. Časem si to ale sedlo a po měsíci to bylo v pohodě. Člověk nesmí sedět na místě a říkat, že je nemocný, jinak ho to sežere,“ říká rezolutně borec, který zápasí v nejprestižnější organizaci UFC.

Úplně z tréninku ho koronavirus vyřadil na dva až tři týdny. „Ale cítil jsem to ten měsíc zhruba. Teď už jsem v pohodě, byl jsem na kontrole ledvin, srdce, krve, protože to od nás chce organizace UFC a vše mám v pořádku,“ pochvaluje si uzbecký bijec, který však do oktagonu hrdě nastupuje i s českou trikolorou.

Očkovat by se přes zkušenost, kterou má, nenechal. „Ne, na co? Když jsem zdravej, tak proč se očkovat. Jednou jsem tím prošel a když to bude stejný, tak mi to nevadí. Mě už očkovali, když jsem byl malej, tak mi to stačí,“ říká s úsměvem zápasník, kterého 23. ledna čeká na galavečeru UFC 257 souboj s Američanem Andrewem Sanchezem.