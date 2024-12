Měl jsem znovu husí kůži, říká kapitán hokejistů Červenka po zisku ceny Sportovec roku mezi kolektivy

Olympijský vítěz z Paříže kajakář Josef Dostál je nejlepším českým sportovcem letošního roku v anketě Klubu sportovních novinářů. V první desítce byli také tři hokejisté, kteří na jaře získali zlato na mistrovství světa. Celý hokejový tým pak získal cenu pro nejlepší kolektiv roku. Praha 13:28 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík a kapitán Roman Červenka na předávání cen Sportovec roku 2024 | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je to pro ně určité ocenění. Tým si to jednoznačně zasloužil a jednotlivci taky,“ těšilo trenéra Radima Rulíka.

Jeho tým dokázal vyhrát domácí mistrovství světa po dlouhých 39 letech a na slavnostním večeru i on zavzpomínal na rozhodující okamžiky pražského šampionátu.

„Když řeknu, na co si vzpomenu, tak je to první zápas a poslední minuta finále. Vstup do šampionátu pro nás byl nesmírně důležitý, potřebovali jsme to. A finále, ta poslední minuta, kdy euforie, emoce, nervy nebo co je tam všechno dohromady, tak to bylo na té nejvyšší úrovni. A když to poté dopadlo, tak obrovská úleva,“ vzpomínal Rulík.

Hokejisté měli převahu i v nejlepší desítce jednotlivců. Pátý byl střelec vítězného gólu ve finále David Pastrňák, šestý brankář Lukáš Dostál a osmý kapitán týmu Roman Červenka. Všichni se objevili v sestřihu na plátně na pódiu, při kterém si přítomný Červenka připomněl zlatou jízdu.

„Když jsem ty záběry viděl, tak jsem měl znovu husí kůži i na té židli. Bylo to úžasné. Nejhezčí na tom bylo, že celá republika tím čtrnáct dní žila. Udělat lidem radost, mít na tom podíl, je asi ten nejhezčí pocit,“ popsal Červenka.

Slova kapitána hokejové reprezentace potvrzuje i vítěz ankety mezi jednotlivci Josef Dostál, který v květnu hokejistům fandil na dálku. I on si užíval jejich vítězství, ale nejen to.

„Mně se hrozně líbí na takových úspěších ve sportu, že když se to povede, tak ani nemám takovou radost za ty kluky, ale že to udělá společnost šťastnou a spojí se. Pak se opravdu lépe dýchá a mezi lidmi je daleko jednodušší žít,“ uvědomuje si Josef Dostál, který vyhrál anketu jako třetí rychlostní kanoista v historii. Hokejisté slavili prvenství mezi kolektivy už po patnácté.