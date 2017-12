Ocenění pro celé lezení, říká Ondra o nominaci ve Sportovci roku. Mezi ostatními hvězdami se stydí

Český horolezec Adam Ondra, který posouvá hranice lidských možností, je opět mezi desítkou nejlepších v novinářské anketě Sportovec roku. Už před večerním slavnostním vyhlášením je tak jasné, že Ondra porazí všechny fotbalisty a hokejisty a je možné, že vylepší své desáté místo z posledního ročníku. Praha 15:21 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Pavel Blažek

Loni dokázal vylézt v rekordním čase na kilometrovou kolmou stěnu Dawn Wall ve Spojených státech a to ho vyšvihlo před Jaromíra Jágra nebo Ester Ledeckou. Letos pro Adama Ondru přišlo vyvrcholení projektu, na kterém dřel od roku 2013.

V září nakonec zdolal kratší, ale extrémně převislou skálu v norském Flatangeru a jako první a na nějakou chvíli asi i poslední člověk na světě zvládl cestu s klasifikací 9c.

„Byl jsem velmi příjemně překvapený, jaký to mělo ohlas. Nelezec si pod tím nepředstaví, co to je, prostě nějaká jeskyně v Norsku, není to tak velké, jako tisícimetrová stěna v Kalifornii,“ řekl pro Radiožurnál Adam Ondra.

I tak se ale letos Adam Ondra dostal do elitní desítky českých sportovců, společně s bývalou světovou jedničkou - tenistkou Karolínou Plíškovou a osmi medailisty z mistrovství světa.

„Není to ocenění jen pro mě, ale pro celý sport. Před pár lety bych si nedokázal představit, že na základě vylezení skalní cesty budu nominován do desítky Sportovce roku,“ přemýšlí.

Zatím se ale do podobné společnosti nedostává moc často a se sportovními hvězdami z ostatních odvětví se potkal zatím jen jednou - a to na loňském vyhlášení ankety.

„Přiznám se, že jsem spíš stydlivý. Když potkám někoho, koho znám z televize, není pro mě jednoduché navazovat kontakt, ale všichni byli strašně fajn. Rozhodně je to pro mě nová situace,“ vzpomíná sportovní lezec Adam Ondra na loňský ročník.

Za rok 2016 dostal ocenění Sportovec roku olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek. Kdo se stane jeho nástupcem, bude jasné dnes večer.