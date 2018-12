Sportovní královnou roku je Ledecká, v tradiční anketě porazila Sáblíkovou

Ledecká získala o 759 bodů víc než stříbrná rychlobruslařka z her v Koreji. Tu pak v pořadí ankety následovali další úspěšný olympionik, biatlonista Michal Krčmář, hokejista Bostonu David Pastrňák a Veronika Vítková, která si z Pchjongčchangu přivezla olympijský bronz v biatlonovém sprintu.

Ledecká byla favoritkou letošního ročníku novinářské ankety prakticky hned od února, kdy na olympiádě v Koreji vyhrála superobří slalom na lyžích i paralelní obří slalom na snowboardu. Na první místo ji ve druhém kole hlasování nedalo jen sedmnáct z 244 členů Klubu sportovních novinářů.

Královna bílých svahů na trůnu vystřídala biatlonovou mistryni světa z roku 2017 Gabrielu Koukalovou a stala se dvanáctou ženskou vítězkou za posledních třináct let. Nadvládu žen přerušil jen v roce 2016 olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

Ledecká se na pódiu při slavnostním ceremoniálu objevila počtvrté. V letech 2013 a 2015 byla nejlepší juniorkou roku a loni skončila pátá mezi jednotlivci.

Triumf jí přála i jedna z nejúspěšnějších tváří ankety Sáblíková, která už posedmé skončila na pomyslných stupních vítězů. „To, co Ester předvedla, se ještě nikomu nikdy nepodařilo. Jsem ráda, že jsem mohla být i v dějišti olympiády a zažívat, že se to povedlo našemu sportovci. Ester je do toho zažraná a snaží se. Přeju jí to jak nikomu. Je to neuvěřitelné,“ řekla trojnásobná nejlepší česká sportovkyně roku.

Fedcupový tým vyhrál anketu popáté od roku 2011. Za posledních deset let se k tomu přidaly ještě tři triumfy daviscupového výběru. Tenisovou nadvládu v tomto období narušili jen v roce 2010 hokejová reprezentace a loni hráči malého fotbalu. Za tenistkami letos skončili basketbalisté ČR a hokejisté mistrovské Komety Brno.

V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, vyhrála plavkyně Barbora Seemanová, trojnásobná medailistka z mládežnické olympiády. Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu získala in memoriam tenistka Jana Novotná.

Anketa Sportovec roku 2018: Jednotlivci: 1. Ester Ledecká (snowboarding/paralelní disciplíny a alpské lyžování) 2034 b., 2. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1275, 3. Michal Krčmář (biatlon) 1254, 4. David Pastrňák (hokej) 1090, 5. Veronika Vítková (biatlon) 1023, 6. Martin Šonka (závodní létání) 999, 7. Karolína Erbanová (rychlobruslení) 965, 8. Eva Samková (snowboarding/snowboardcross) 957, 9. Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková (tenis) 939, 10. Petra Kvitová (tenis) 840.

Další pořadí:

11. Adam Ondra (sportovní lezení) 297, 12. Lukáš Krpálek (judo) 267, 13. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 256, 14. Tomáš Satoranský (basketbal) 242, 15. Nikola Ogrodníková (atletika) 205, 16. Jan Kopecký (motorismus) 202, 17. Barbora Hermannová/Markéta Nausch Sluková (beachvolejbal) 176, 18. Karolína Plíšková (tenis) 174, 19. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 163, 20. Ondřej Synek (veslování) 155, 21. Eva Vrabcová-Nývltová (atletika) 140, 22. Pavel Maslák (atletika) 117, 23. Michal Kempný (hokej) 108, 24. Tomáš Vaclík (fotbal) 99, 25. Jiří Prskavec (vodní slalom) 99, 26. Petr Čech (fotbal) 78, 27. Fabiana Bytyqi (box) 75, 28. Martina Satková (vodní slalom) 71, 29. Anežka Drahotová (atletika) 66, 30. Jan Veselý (basketbal) 46. Týmy: 1. fedcupový tým tenistek ČR 532, 2. basketbalisté ČR 406, 3. hokejisté Komety Brno 262.

Další pořadí:

4. házenkáři ČR 95, 5. fotbalisté Viktorie Plzeň 72, 6. házenkářky ČR 55, 7. hlídka ČR 3xK1 (Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Ondřej Tunka) 39, 8. fotbalisté Slavie Praha 29, 9. hlídka ČR 3xC1 (Tereza Fišerová, Kateřina Havlíčková, Gabriela Satková) 18, 10. skeetaři ČR (Tomáš Nýdrle, Miloš Slavíček, Jakub Tomeček) 16. Junioři: 1. Barbora Seemanová (plavání) 99, 2. Barbora Malíková (atletika) 78, 3. Jakub Šťastný (cyklistika) 77.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Jana Novotná (tenis).