'Samé úžasné výkony.' O titul Sportovce roku se uchází zástup mistrů a mistryň světa

„Myslím, že máme výborné sportovce. A je asi hrozně těžké někoho vybrat, pro mě je to asi Barbora Špotáková, která vyhrála mistrovství světa v oštěpu,“ vybavila si před mikrofonem Radiožurnálu tenistka Petra Kvitová.

Zranění českých sportovců se před olympiádou kupí. Největším esem výpravy by měla být Ledecká Číst článek

Sama letos, i přes obdivuhodný comeback na tenisové kurty v elitní desítce ankety Sportovec roku není, i tak ale bylo rozhodování členů Klubu sportovních novinářů mnohem složitější.

„Bude to hodně těžké, máme spoustu mistrů světa a mistrů Evropy. Ondra Synek vyhrál mistrovství Evropy i světa, Pepa Dostál vyhrál MS, Adam Ondra ukazoval své kvality v horolezectví, ten si taky zaslouží být hodně vysoko,“ vzpomíná judista Lukáš Krpálek, kdo by mohl být jeho nástupcem a vítězem 59. ročníku.

Vždyť mistry světa jsou i biatlonistka Gabriela Koukalová, Ester Ledecká na snowboardu nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Nejde zapomenout ani na to, že se Karolína Plíšková stala jako první Češka světovou tenisovou jedničkou.

„Těžko se to porovnává, lidi v top desítce, to jsou samé úžasné výkony, co předvedli. Těžko říct, kdo byl lepší a kdo horší. Už jen na to, aby se dostali do top 10, museli hodně předvést,“ sleduje všechny sportovce olympijská vítězka Mirka Knapková, která je momentálně na mateřské dovolené.

Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku začne po půl desáté večer.

Finálová nominace ankety Sportovec roku: Jednotlivci: Josef Dostál, Martin Fuksa, Gabriela Koukalová, Ester Ledecká, Adam Ondra, Karolína Plíšková, Martina Sáblíková, Ondřej Synek, Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch.

Kolektivy: Sk Slavia Praha, HC Kometa Brno, reprezentace ČR v malém fotbale.