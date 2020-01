Kolik stojí vrcholné sportovní akce v Česku? Rozdíly jsou značné, v rozpočtu i v návratnosti

Bavíme se o desítkách, možná stovkách tisíc fanoušků a také o milionech korun. Kolik jednotlivé akce mohou stát a co také může trápit organizátory? Začneme tím nejaktuálnějším, Světovým pohárem v běžeckém lyžování v Novém Městě na Moravě. Praha 22:41 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf českého biatlonu Jiří Hamza (v popředí) se sportovním ředitelem biatlonového svazu Ondřejem Rybářem. | Foto: Petr Lemberk / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Pořádáme závody v termínech leden, únor, březen, kdy máme hlavní sezonu, takže mnohdy nevíme, kolik peněz od státu reálně dostaneme. Často předem vůbec nevíme, jak nám závod finančně dopadne, a jenom se obáváme, kolik nám stát přidělí,“ popsal Radiožurnálu generální sekretář Svazu lyžarů České republiky Jakub Čeřovský.

Tak se bavíme třeba o březnovém finále snowboardového slopestylu ve Špindlerově mlýně, ale samozřejmě také o Světovém poháru běžců na lyžích teď o víkendu v Novém Městě na Moravě.

Na tom samém místě se představí na začátku března i biatlonisté. Podle slov šéfa českého biatlonu Jiřího Hamzy jde o finančně neporovnatelné akce.

„Rozpočet závodů Světového poháru běžců je v Novém Městě asi 18 milionů korun, biatlon bude mít řádově 70. Ale je to i o struktuře, jak to mají postavené jednotlivé mezinárodní federace. Vidím do toho z obou stran a myslím si, že biatlon je v tomto ohledu úplně někde jinde. Příspěvek ze strany Mezinárodní lyžařské federace je strašně malý a pro pořadatele to není vůbec jednoduché,“ uvedl Hamza.

Investice do budoucna

Když opustíme zimní sezonu, na začátku května bude hostit Praha evropský šampionát judistů. Předseda svazu Jiří Dolejš z šampionátu neočekává zisk a vysvětluje, že půjde zejména o podporu juda do budoucna.

„Rozpočet je zhruba 60 milionů korun. Když jsme šli do kandidatury, tak jsme sledovali několik základních cílů. Chtěli jsme podpořit český reprezentační tým v kvalifikaci na olympijské hry a také propagovat judo u veřejnosti. Věříme, že se to promítne v nárůstu členské základny, v popularitě juda, což je to nejcennější,“ vysvětlil Dolejš.

A ještě rok 2021 a velké sportovní akce u nás. Český basketbal se může vézt na úspěšné vlně z nedávného mistrovství světa. Příští rok v létě tu bude evropský šampionát, tedy jedna z jeho skupin. Plánovaný rozpočet je přes 160 milionů korun a český basketbal žádá od státu a Prahy dohromady necelých 100 milionů, tedy asi 60 procent celkového rozpočtu.

„Ještě jsme si říkali, že by nám mohl stát něco přispět na vlastní uspořádání, ale jsme rádi, že nám přispěl alespoň na zaplacení licence. Jsme šťastní za to, co máme, a je pro nás výzva, abychom to zvládli,“ řekl předseda České basketbalové unie Miroslav Jansta.

‚Akce desetiletí‘

Měsíc poté, v roce 2021 v září, bude následovat evropský šampionát ve volejbale se základní skupinou v Ostravě.

„Pro nás je to největší akce desetiletí. Orientační rozpočet je k 60 milionům korun. Hodně peněz nás stojí poplatky evropské federaci. Na druhou stranu očekáváme příjmy z úrovně vlády ve výši 38 milionů a dále od Moravskoslezského kraje, města Ostravy, sponzorů a ze vstupného,“ vypočítal předseda českého volejbalu Marek Pakosta.

Roky 2020 a 2021 budou v Česku bohaté na velké sportovní akce a vypadá to, že peníze na to jsou.