Sportovní fotografie roku nebyla náhodná. 'Věděl jsem, že takovou fotku se stíny chci udělat,' říká autor

Nejdřív vidíte dva cyklisty. Pak poznáte, že jsou to jejich stíny. Až záhy vám dojde, že skuteční sportovci jsou nenápadné žluté fleky vyfocené ze shora.

„Fotka vznikla na letošním závodě Cape Epic v Jihoafrické republice. To je taková Tour de France na horských kolech, osmidenní etapový závod. Vyfotil jsem ji v šesté etapě, když jsem se dostal do vrtulníku. Věděl jsem, že takovou fotku se stíny chci udělat. Tohle nebyl vhodný den, ale nakonec jednu takovou fotku mám,“ říkal Michal Červený.

Autor snímku Michal Červený z páteční vernisáže odcházel s oceněním pro autora nejlepší sportovní fotografie roku 2017.

Jihoafrický závod fotí pravidelně, loni byl už posedmé. Ale fotku, kterou roky nosil v hlavě, dlouho nemohl pořídit, protože nedostával místo ve vrtulníku. Až na posledním ročníku si ho jednou vyprosil.

„Je to dobrý nápad, dobrá realizace, technicky je to perfektní. Je to taky trochu štěstí, ale zároveň fotograf říkal, že si na ni počkal šest let. A je to na ní vidět,“ hodnotil předseda poroty a proděkan Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Filip Láb.

Na fotografii je Schurter, Kulhavý jel 'divně'

Jedním z cyklistů na snímku je Nino Schurter, švýcarský rival českého olympijského vítěze z Londýna Jaroslava Kulhavého. Ten má některé Červeného fotografie vyvěšené doma na zdi a speciálně ty z Cape Epic patří mezi jeho oblíbené.

„Ty fotky jsou nádherné. Start za východu slunce. První minuty jsou hodně zajímavé. Z tohohle podniku jsou nejhezčí fotky, co jsem kdy viděl,“ svěřil se Kulhavý.

Přitom na vítězné fotografii mohl být právě i český cyklista.

„Já jsem dlouho byl nad Jardou, ale oni jeli furt tak nějak divně. Neměli svůj den v téhle etapě. Ale fotil jsem i pro Nina Schurtera, což klaplo,“ přiznal autor fotografie.

Na vítězný snímek se můžete podívat na vlastní oči přímo na Staroměstské radnici v Praze. Výstava sportovních fotografií bude otevřená do konce února.