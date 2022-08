Bronzová medaile a paradoxně díky chybě i ušetřené síly. ‚Měl jsem štěstí,‘ usmívá se lezec Ondra

Mistrem Evropy ve sportovním lezení v disciplíně bouldering se stal Rakušan Nicolaj Užnik. Jen kvůli pár pokusům za ním skončil na třetím místě Adam Ondra. Získal medaili v disciplíně, ve které není nejsilnější, navíc také dokázal ušetřit nějaké síly na disciplínu, ve které si naopak libuje - v lezení na obtížnost. „Paradoxně velká chyba mi pomohla. Výsledek to neovlivnilo a já se díky tomu neunavil,“ řekl Ondra v rozhovoru pro Radiožurnál. Mnichov 9:36 14. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra po zisku bronzové medaile na mistrovství Evropy v Mnichově | Foto: Michaela Rehle | Zdroj: Reuters

„Na téhle sadě boulderů jsem se nemohl umístit lépe. Pro jedničku a hlavně pro čtvrtý boulder jsem se prostě nenarodil,“ vysvětluje Radiožurnálu bronzový Adam Ondra.

Cesty prověřovaly hlavně obratnostně-koordinační schopnosti lezců, což Ondrovi úplně nesedí. Na druhou stranu alespoň pošetřil síly do nedělních bojů o medaili v obtížnosti.

„Měl jsem štěstí, že jsem se neunavil tolik, kolik jsem mohl. Paradoxně velká chyba na trojce, když jsem to zkoušel špatně a nedostal se ani do zóny, mi pomohla. Protože výsledek to neovlivnilo a já se díky tomu neunavil,“ usmívá se nejlepší český lezec.

Uspořená energie z finále boulderu se bude hodit. Rodák z Brna se totiž představí v nedělním semifinále a možná také ve finále lezení na obtížnost. Večerní program tak má Ondra jasný.

„Bude to hlavně regenerace těla. Jen krátká masáž, jinak se toho nic moc stihnout nedá. Namažu si ruce určitým krémem, který trochu regeneruje a trochu vysušuje,“ popsal čtyřnásobný mistr světa.

„Kůže na prstech je relativně dobrá. Ze všech závodníků, co jsme byli na zóně, byla moje nejlepší. Ne ideální, ale na obtížnost není až tak klíčová jako třeba na boulderingu,“ dodal.

Adam Ondra s Martinem Stráníkem se představí od nedělních 12 hodin v semifinále obtížnosti, finále je pak na programu v 18.45. Elišku Adamovskou pak čeká semifinále boulderu od 9 hodin a případné finále od 16.

Mistrovství Evropy ve sportovním lezení v Mnichově: Muži:

Bouldering: 1. Užnik (Rak.) 49,6, 2. Avezou (Fr.) 49,5, 3. Ondra (ČR) 49,0, 4. Schalck (Fr.) 30,8, 5. Schenk (It.) 28,0, 6. Kruder (Slovin.) 6,0. Ženy:

Obtížnost: 1. Garnbretová (Slovin.) 50+, 2. Pilzová (Rak.) 45+, 3. Hilyová (Fr.) 41+, ...6. Adamovská (ČR) 37+, v semifinále 18. Smetanová, v kvalifikaci 32. Širůčková, 38. Janošová, 39. Jurčenková (všechny ČR).