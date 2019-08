Adam Ondra nýt použil, rozhodla odvolací porota. Český lezec se tak na olympiádu zatím nenominoval

Lezec Adam Ondra ztratil první možnost, jak postoupit na olympijské hry. Kombinační disciplína, ve které se bude příští rok v Tokiu závodit, se na mistrovství světa nevyvíjela pro Adama Ondru podle jeho představ. V úvodním rychlolezení skončil dvacátý, v boulderingu šestý, a proto musel věřit, že se mu vydaří jeho nejsilnější disciplína lezení na obtížnost. Tokio/Japonsko 14:39 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český lezec Adam Ondra na mistrovství světa v japonském Hačiodži | Foto: Naoki Nishimura | Zdroj: Reuters

Adam Ondra věděl, že během závodu na obtížnost musí dolézt co nejdál, aby si s jistotou zajistil postup do finále kombinace, a tak i nominaci na olympijské hry. I přes nečekaný pád z poslední třetiny stěny ale Ondra dlouho figuroval na osmém, tedy posledním postupovém místě.

„Jenže stalo se to, že se Adam dostal do kontaktu nohou s nýtem. Podle pravidel závodník nýt nebo expresku nesmí použít k postupu. Některé zahraniční týmy proti tomu podaly protest, který byl uznán. My jsme měli okamžitě připravený protiprotest, že Adam nýt sice kontaktoval, ale nepoužil ho. Nicméně odvolací porota, která má k dispozici video z více úhlů, a kde je několik lidí, rozhodla, že je původní protest oprávněný, že Adam nýt použil,“ vysvětlil Radiožurnálu celou situaci šéftrenér české lezecké reprezentace Tomáš Binter.

„Dostal tak ten výkon, který měl, než přišel do kontaktu s nýtem. To bylo velmi nízko, u desátého chytu, a taky tak vypadá Adamovo hodnocení,“ dodal Binter.

Ondra tak sice dolezl velmi vysoko, ale do hodnocení se mu počítalo jen deset chytů. Český reprezentant skončil celkově až 18. a ztratil první možnost nominovat se na olympijské hry.

Po závodě Ondra jen těžko hledal slova: „Bohužel je to velká rána do nastaveného tréninku, že musíme jet na konci listopadu do Toulouse. Nedá se nic dělat.“

Právě ve Francii totiž budou mít lezci na konci listopadu další možnost na olympiádu postoupit.