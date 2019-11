Japonsko se soudí s mezinárodní lezeckou federací. Bude sobotní finále rozhodovat o účastnících her?

Lezec Adam Ondra už po vítězství v kvalifikaci v kombinačním závodu v Toulouse na sociálních sítích oznámil, že má olympiádu jistou. Podle pravidel ano, ale celou situaci by ještě mohlo změnit rozhodnutí mezinárodní sportovní arbitráže. Na tu se obrátila japonská federace kvůli výkladu pravidel a rozdělování olympijských kvót. Toulouse 13:29 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lezec Adam Ondra | Foto: Naoki Nishimura | Zdroj: Reuters

Do osmičlenného finále totiž postoupili také dva Japonci a dva jejich krajané už se do Tokia kvalifikovali dříve, přesněji ze srpnového mistrovství světa. Podle pravidel můžou na hrách startovat pouze dva zástupci z jedné země. To by znamenalo, že v sobotním finále bude mít jistotu postupu na olympiádu šest nejaponských závodníků včetně Adama Ondry.

Ten již tak po kvalifikaci mluvil o letních hrách jako o hotové věci: „Finálový den už nebude nic moc měnit, takže si ho pokusím už jen užít.“

Tomu, aby byl Ondrův postup na hry oficiální, bez ohledu na finálový výsledek, překáží spor japonské strany s mezinárodní lezeckou federací kvůli výkladu pravidel a rozdělování olympijských kvót. Japonci se kvůli tomu obrátili na mezinárodní sportovní arbitráž v Lausanne.

Situaci se Radiožurnálu po kvalifikaci ve Francii snažil vysvětlit i prezident Jury Johannes Altner: „Všechno, co teď můžu říct, je, že pokud situace zůstane taková, jaká je, tak všichni závodníci, co postoupili do finále, se nominovali na olympiádu do Tokia. Japonská federace se ale soudí s mezinárodní lezeckou federací v Lausanne a nikdo neví, jaký bude výsledek, takže se ještě může něco změnit.“

Stále platí, že český reprezentant Adam Ondra si může oficiální postup zajistit bez ohledu na výsledek soudu v sobotním finále, pokud skončí nejhůř šestý.