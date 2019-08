Lezec Ondra po zlatém finále: Než jsem spadl, byl jsem už totálně na prach. Ale pak mě něco vybudilo

Lezec Adam Ondra slaví na světovém šampionátu zlato v disciplíně lezení na obtížnost. Stříbrný skončil Němec Alexander Megos, bronz bral Rakušan Jacob Schubert. V osmičlenném finále Ondra dolezl nejdál ze všech závodníků, a tak si potom na stupních vítězů mohl poslechnout českou hymnu. Hačiodži (Japonsko) 17:07 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra na mistrovství světa. | Foto: Naoki Nishimura | Zdroj: Reuters

Jste mistrem světa v lezení na obtížnost. Jaký je to pocit?

Skvělý pocit. Přiznám se, že jsem to ani nečekal. Dost jsem se snažil předstírat, že nejsem unavený po boulderingu. Ale asi jsem to dnes dost chtěl. V inkriminovaných pasážích, třeba tři kroky před tím, než jsem spadl, už jsem byl totálně na prach, ale ještě se ve mně něco vybudilo a dokázal jsem si tam ještě na dvě sekundy odpočinout. A to asi rozhodlo, že jsem udělal o krok víc než Jacob Schubert a Alexander Megos.

Jaké bylo to finále? Jak byla postavená cesta?

Cesta byla velmi zajímavá. Začátek byl spíš takový konzervativnější, po malých chytech, spíš silové lezení, ale jak se to potom přehouplo do té méně převislé části, tak tam byly velmi zvláštní oblé útvary, které bylo hodně těžké přečíst. Jak já, tak Jacob i Alex jsme to lezli naprosto odlišně. A troufám si říct, že v tom jsem měl asi štěstí, že jsem si vybral tu asi nejsnadnější variantu, která mi umožnila malý odpočinek, který potom rozhodl.

Bylo dneska reálné dolézt až nahoru?

Dneska rozhodně ne. Ze slov stavěčů byly ty dva poslední kroky hodně těžké, tam si troufám říct, že kdybych se třeba neúčastnil boulderingu, že bych třeba dolezl, ale ten čtvrtý den lezení je opravdu hodně znát.

Když jste byl na stupních vítězů a hrála česká hymna, měl jste zavřené oči. Co vám u toho běželo hlavou?

Jen taková čistá radost a nevěřícnost, že to dneska vyšlo.

Jste sice mistrem světa v lezení na obtížnost, ale ten hlavní cíl teprve přijde, a to je kombinace.

Já bych to klasifikoval tak, že samozřejmě hlavní cíl je nominace na olympiádu, což je být mezi top sedmičkou. Když se tam dostanu, už budu vlastně v klidu. Ten druhý nejdůležitější cíl byl tohle, stát se mistrem světa na obtížnost. A jsem strašně rád, že se to podařilo.

Podívejte se na finálový výkon Adama Ondry (v čase 2:13:05):