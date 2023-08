Rivalitu s Jakobem beru jako pozitivum. Nutí mě pořád makat dál, říká o Schubertovi lezec Ondra

Jsou hlavní rivalové a přitom velcí kamarádi. Takový vztah mezi sebou mají elitní sportovní lezci Adam Ondra a Rakušan Jakob Schubert. V sobotu se utkají znovu a to ve finále olympijské kombinace na mistrovství světa, ze které si tři nejlepší už zajistí start na olympijských hrách v Paříži. Bern 8:58 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra v sobotu na mistrovství světa v Bernu soutěží v kombinaci | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Jakobovi to přeji, je ve fantastické formě. Oba dva jsme měli tři tituly mistra světa, tak on přidal čtvrtý,“ říkal Adam Ondra po finále lezení na obtížnost na mistrovství světa v Bernu o Schubertovi.

Právě dvaatřicetiletý Rakušan byl tím, kdo českého reprezentanta po chybě, která Ondru odsunula na 8. místo, už pod stěnou utěšoval. Jsou totiž nejen velcí soupeři, ale také přátelé, kteří spolu občas vyrazí i do skal.

„V závodním lezení jsou opravdu výborné vztahy, minimálně mezi klukama. Jsme přirozeně ambiciózní, ale zároveň to nijak neskrýváme. Je to zdravá soutěž a naší rivalitu s Jakobem vnímáme jako velké pozitivum. Možná kdyby Jakob nezávodil, tak bych se i já přesunul do skal. Díky tomu, že na závodech pořád je, tak mě motivuje makat dál,“ přiznává třicetiletý Ondra.

I během závodů při ohlídkách stěny se někdy radí český reprezentant se Schubertem. „Zdravou soutěživost má výborně nastavenou. Je to nakažlivé, posouváme se při tom, zároveň to není chorobná soutěživost,“ říká český lezec.

Na vrcholných akcích se Ondra se Schubertem potkávají dlouhá léta od juniorských kategorií. Než si vybudovali tak přátelský vztah, tak to chvíli trvalo. „Určitě si dobře pamatuji, když vyhrál první závod ve Světovém poháru v roce 2009 v Brně, kde já jsem to pokazil,“ vzpomíná Ondra.

S Schubertem se velmi rád český sportovní lezec porovnává. „Na závodech mi jde možná nejvíc o to, jak to dopadne v porovnání s Jakobem. Zároveň vždy je důležité ho přelézt s tím, že to není o tom, že on udělá chybu,“ usmívá se.

V sobotu po 16. hodině se Adam Ondra s Jakobem Schubertem utkají znovu na mistrovství světa v Bernu ve finále kombinace, ze které se tři nejlepší kvalifikují na olympijské hry do Paříže.