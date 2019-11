Skolióza, zatuhlé trapézy nebo ploché nohy. Mimo stěnu soupeří lezec Ondra i se zdravím

Český sportovní lezec Adam Ondra má za sebou ve francouzském Toulouse hodně vydařenou první část olympijské kvalifikace, po které už považuje svou účast na letních hrách v Tokiu za hotovou věc. Nahrává mu postup dvou Japonců, kteří už ale mají olympijská místa obsazena svými krajany. Toulouse 17:45 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Ondra prošel do osmičlenného sobotního finále z prvního místa a po třech disciplínách nebyl ani fyzicky unavený. A tak měl i na výběr, jak stráví volný den. „Ještě se rozmyslím, možná půjdu do skal,“ sdělil Radiožurnálu.

Do skal to Adama Ondru táhlo i bezprostředně po skončení kvalifikace na nejdůležitějších závodech v sezoně. Volno tráví různě podle toho, jak moc jsou závody náročné: „Pokud je to fyzicky náročný den, je lepší zůstat ležet doma v posteli. Jinak ale není na škodu protáhnout se procházkou nebo lehkým během.“

Regeneraci konzultuje i s lékaři. „Ráno se potkáme a řešíme, zdali cítí nějakou část těla, co je víc zatuhlá,“ přiblížil, jak vypadá začátek volného dne fyzioterapeut české výpravy v Toulouse Patrik Chovan.

Český reprezentant má totiž několik zdravotních problémů, které musí řešit. „Nejnáchylnější je jeho dlouhý hubený krk, je předurčený, že s ním bude mít pořád potíže. Stačí, když třikrát vyběhne stěnu na rychlost, a zatuhnou mu trapézy. Dále řešíme skoliózu nebo plochá chodidla. Pomohlo by mu, kdyby toho nebylo tolik,“ řekl Ondrův kamarád a praktik čínské medicíny Pavel Vích.

Sám lezec si uvědomuje, že se jeho indispozice promítají do stylu lezení: „Příští rok na olympiádě bych rád udělal všechno proto, abych v těchto slabinách nebyl tak slabý, ale abych byl minimálně průměrný."

Ondra se z postupu na olympiádu sice raduje, pořád ale záleží, jak mezinárodní sportovní arbitráž rozhodne spor mezi japonskou stranou a mezinárodní lezeckou federací. Stále platí, že český reprezentant si může oficiální postup na hry zajistit bez ohledu na výsledek soudu v sobotním finále, pokud skončí nejhůř šestý.