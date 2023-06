‚Postup do finále je sen.‘ Lezec Ondra se na domácím Světovém poháru dostal mezi nejlepší šestku

Sportovní lezec Adam Ondra postoupil na domácím Světovém poháru v boulderingu do finále, které začne ve 20.00. Na pražské Letné jeho semifinálový výkon, ve kterém vylezl dvě ze čtyř cest a obsadil páté místo, sledovaly čtyři tisíce fanoušků. „Je bomba, že se to vyplnilo,“ radoval se Ondra v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 16:46 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra na domácím Světovém poháru v boulderingu postoupil do finále | Foto: Iva Roháčková

Adame, máte to za sebou. Ulevilo se vám?

Mně se ulevilo hlavně včera, když jsem postoupil do semifinále. Už to jsem považoval za úspěch, postup do finále je sen. Když jsem dolezl, tak jsem v to ani nevěřil. Obzvlášť, když jsem se podíval na výsledky. Čekání na to, až odlezou favorité, bylo naprosto infarktové. Že to vyšlo, je sen. Moc jsem si přál večer lézt ve finále před domácími fanoušky. To, že se to vyplnilo, je bomba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak lezec Adam Ondra reagoval na postup do finále Světového poháru?

Bylo to opravdu velké drama. Nelitujete třeba té třetí cesty, kdy chyběl možná jeden pokus, pár vteřin k tomu, abyste to přelezl?

Samozřejmě toho lituju, ale co jsem měl dělat jinak… Snažil jsem se, myslím, že takticky jsem to zvládnul dobře, ale zkoordinovat se mi to nakonec podařilo až na poslední pokus. Naštěstí se mi v posledních deseti sekundách povedlo dolézt do té zóny, protože bez ní bych ve finále nebyl.

Letenská pláň byla úplně plná. Vnímal jste to?

Ano, samozřejmě. Myslím, že třeba v té třetí cestě mě diváci do zóny dotlačili. Naopak ve čtyřce, kde to bylo pomalé a byla třeba naprostá koncentrace, je lepší, když je ticho. V silových boulderech to pomáhá vždycky. Ve finále už to bude úplně jiná situace, nemám co ztratit. Samotná účast v něm je obrovským úspěchem a můžu si ho užít naplno.

Jde do finále! Adam Ondra na domácím Světovém poháru neváhá a už dnes večer ve 20:00 bude chtít medaili! Držte palce přímo na Letné nebo u obrazovek ČT Sport. #jedentym #olympijskytym pic.twitter.com/PCydyG69Ow — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 3, 2023

Už před závody jste říkal, že domácí Světový pohár je splněným snem. Zopakoval jste to i teď. Plní se ten sen podle plánu?

Do určité míry jsem žádný plán neměl. Chtěl jsem nechat všechno v kvalifikaci s tím, že postup do semifinále by byl super. Dnes v semifinále už jsem věděl, že postup není žádnou povinností a že bude také potřeba trocha štěstí. A to jsem naštěstí měl. To, jestli budu po finále první, druhý, nebo třetí, je vlastně úplně jedno. Není to žádná kvalifikace na olympiádu nebo něco podobného.

Jedním z důležitých fanoušků pro vás pravděpodobně bude syn Hugo. Budete mít možnost se s ním mezi semifinále a finálovým závodem potkat?

Za pár minut se s ním a s manželkou potkám. Nevím, jestli Hugo momentálně nespí, jestli neprospal i samotné semifinále. Možná je pro něj lepší, že tohle drama neviděl.