V pátek v Praze začíná hvězdně obsazený Světový pohár v boulderingu, Ondra bude obhajovat stříbro

Do Prahy se vrací Světový pohár v boulderingu. Uskuteční se od pátku do neděle na Letenské pláni. Největší domácí hvězda Adam Ondra na něm bude obhajovat loňské stříbro. Do soutěží se zapojí další čtyři čeští lezci a čtyři lezkyně.

