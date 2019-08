Lezec Kříž po zisku stříbra na mistrovství světa: Kdyby mi to někdo řekl dnes ráno, tak nevěřím

Už při představování semifinalistů Jan Kříž spokojeně pokyvoval hlavou. Cíl stanovený před šampionátem si totiž splnil už postupem mezi nejlepší šestnáctku závodníků.

Následně zatínal ruce, když se dostal do finále, a potom si startem ve velkém finále zajistil i nejhůře stříbrnou medaili. Tu nakonec získal a po závodě jen těžko hledal slova.

„Kdyby mi to někdo řekl před odletem nebo dneska ráno, tak nevěřím. Je neskutečný pocit být mezi nejlepšími na světě, na druhém místě na mistrovství světa. Je to neskutečný zážitek,“ usmíval se v sobotu Kříž v rozhovoru pro Radiožurnál.

„V posledních pár krocích se mi zamotalo lano, to mě trošku rozhodilo, ale pokračoval jsem dál. Potom mi to ale překáželo i do dohmatování, takže jsem nakonec nesepnul to tlačítko,“ dodal ještě Kříž, jak málo chybělo, aby měl nakonec i zlatou medaili.

S poměrně pomalým finálovým časem 6,87 sekundy vyhrál Ital Ludovico Fossali. Křížovi jen těsně unikl start v kombinaci.

„Nepostoupil jen o dvě místa, a to jen vinou vyrovnaných skupin v boulderech, kde v jedné jich bylo míň. Kdyby byl v té druhé, tak nemusel vylézt ani zónu, stačilo by jen zapsat nulu a byl v tuhle chvíli v kombinační dvacítce,“ vysvětluje šéftrenér českého týmu Tomáš Winter.

Jediným českým zástupcem tak bude Adam Ondra. Kvalifikace kombinace, ve které se závodí v boulderingu, rychlosti a obtížnosti, je na programu v pondělí.

