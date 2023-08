Risk, který nevyšel. Lezce Ondru nepovedený závod na obtížnost mrzí, nyní vyhlíží vrchol mistrovství

Stejně jako v boulderingu obsadil Adam Ondra na mistrovství světa ve Švýcarsku osmé místo také v lezení na obtížnost. Trojnásobný světový šampion v této disciplíně si oproti semifinále pohoršil o šest příček a na olympijskou kombinaci – svůj poslední a nejdůležitější závod v Bernu - se zrovna ideálně nenaladil. Bern (Švýcarsko) 8:25 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Petr Chodura | Zdroj: Český horolezecký svaz

„Myslím, že jsem to měl pěkně přichystané na podnose, ale bohužel jsem to neproměnil,“ mrzelo sportovního lezce Adama Ondru po celkem překvapivém pádu po chytu číslu 27. V obtížnosti, své oblíbené disciplíně, nakonec skončil na světovém šampionátu osmý.

„Všechny sekvence, kterých jsem se bál, už jsem měl v tu chvíli za sebou. Viděl jsem, že začíná něco, co mi bude sedět. Vlastně nevím, co se stalo. I když trochu jo, šel jsem možná na riziko, zvolil jsem lehčí metodu vynechání jednoho chytu. Nechtěl jsem ztrácet čas a energii a to se bohužel nevyplatilo,“ doplnil v rozhovoru pro Radiožurnál.

Zklamání na tváři Ondry v mixzóně po finále lezení na obtížnost bylo zřejmé, ale vyčítat si nic třicetiletý reprezentant nebude.

„Můžu být kritizován, že jsem nelezl víc na jistotu, ale já vím, že na jistotu se lézt nedá. Jednou z deseti pokusů to prostě nevyjde. Záleží, jak moc dráždíte toho hada bosou nohou. V semifinále to bylo naprosto nezbytné a vyplatilo se. Tady jsem možná pro někoho riskoval zbytečně, ale kdyby to vyšlo, do té vrchní stěnky bych vylezl hodně čerstvý,“ litoval.

Na další osmou příčku na šampionátu ve Švýcarsku teď potřebuje Ondra co nejrychleji zapomenout. Už ve středu je na programu i pro něj vrchol mistrovství – semifinále olympijské kombinace, ze které si po finále tři nejlepší lezci zajistí start na hrách v Paříži.

„Teď se hlavně příliš netrápit, což přiznávám, že není příliš jednoduché. Za tři dny se už závodí. Je třeba na to zapomenout a ve středu být plně ve střehu a plně se soustředit,“ dodal Ondra.