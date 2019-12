Kombinace dvou disciplín, nebo také vůbec nic. Jak bude vypadat sportovní lezení na LOH 2024 v Paříži?

Sportovní lezení bude poprvé v historii jednou z disciplín na letních olympijských hrách v Tokiu 2020. Česká výprava bude mít v závodu naději na stupně vítězů ve formě Adama Ondry, který si účast zajistil v sobotní kvalifikaci. V Tokiu se bude soutěžit o jednu sadu medailí v takzvané kombinaci, tedy v obtížnosti, rychlosti a boulderingu. Už teď se ale mluví o tom, že závody v takovém formátu můžou být na olympiádě poprvé a naposledy. Od zpravodaje z místa Toulouse (Francie) 16:03 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český sportovní lezec Adam Ondra (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Z toho, co vím, návrh od organizátorů letních olympijských her v Paříži v roce 2024 je mít kombinaci dvou disciplín – bouldering s obtížností a samostatně pak lezení na rychlost,“ vysvětluje pro Radiožurnál viceprezident Mezinárodní lezecké federace Kobinata Toru, jak by mohlo vypadat lezení na příštích letních olympijských hrách.

„Je zatím předčasné o čemkoli uvažovat, protože se to bude řešit až po olympiádě v Tokiu. Rozhoduje o tom Mezinárodní olympijský výbor, ne lezecká federace. Ale můžu říct, že sportovní oddělení naší federace se už tím začalo zabývat."

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sportovní lezení ještě ani nebylo na olympijských hrách, už teď se ale mluví o tom, že by se mohl změnit jeho formát. Více zjišťovala Barbora Kovaříková

Na otázku, jaký je jeho osobní názor, pak odpovídá: „Není to oficiální názor naší instituce, ale podle mě je lepší to rozdělit, protože pokud jste dobrý v boulderu a obtížnosti, každý to respektuje.“

Pro změnu je i Adam Ondra. „Po Tokiu 2020 už žádný obtížnostník v životě rychlost nepoleze, protože to přestane existovat a v roce 2024 v Paříži už žádná kombinace nebude,“ říká český lezec.

Trenér německé reprezentace Urs Stöcker by naopak rád zachoval stejný formát, jaký bude v Tokiu. „Opravdu doufám, že to zůstane tak, jak je to teď. Podle mě by to byla škoda mít olympijského vítěze v kombinaci a o čtyři roky později mít vítěze v úplně jiné kombinaci. Nemůžete ani srovnat jejich výkony. Tři disciplíny dohromady, to je podle mě ta pravá kombinace, jinak mi to nedává smysl,“ míní.

Může se ale stát všechno. Třeba i to, že lezení nebude na hrách v roce 2024 vůbec.