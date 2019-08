Sprint do kopce. Rychlolezci zdolají patnáctimetrovou stěnu za necelých šest vteřin

Lezci mají v pátek na světovém šampionátu v Japonsku volný den. V sobotu budou bojovat o medaile tentokrát v lezení na rychlost. Největší naději na medaili tentokrát nemá Adam Ondra, ale rychlostní specialista Jan Kříž. Tokio 17:36 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra postoupil ze čtvrtého místa do finále mistrovství světa v lezení na obtížnost | Foto: Jae C. Hong | Zdroj: ČTK/AP

„Sprint do kopce. Je to na stěně, která má patnáct metrů, sklon pět stupňů do převisu a uspořádání úchytů je pořád stejné,“ řekl Radiožurnálu Kříž.

Nejrychlejší disciplínu sportovního lezení přiblížil v reportáži Barbory Kovaříkové český reprezentant Jan Kříž

Jestli se vám podle skoro až strojového popisu zdá, že český rychlolezec už párkrát vysvětloval, jaké disciplíně se věnuje, tak se nepletete. „Mám to naučené jak v češtině, tak angličtině,“ potvrdil s úsměvem.

„Pro nelezce je to atraktivní disciplína. Myslí si, že je to zrychlené, ale není, lezeme opravdu tak rychle,“ vysvětlil.

Na závodech to vypadá tak, že lezci se drží oběma rukama a pravou nohou stěny a levou mají položenou na zemi na destičce, která snímá start. Z kvalifikace se postupuje do rozřazovacích bojů, ve kterých už závodníci lezou paralelně vedle sebe.

Na rozdíl od disciplíny „obtížnost“ nejsou rychlolezci jištění druhým člověkem, ale mechanickým zařízením. „Dá se to přirovnat pásu v autě. Navíjí to lezce rychlostí, jakou leze, takže mu to neubírá kila. Když lezec spadne nebo se zastaví, tak ho to zas spustí dolů,“ popsal Kříž.

Ti nejlepší dokážou patnáct metrů mírně převislou stěnu vyběhnout přibližně za pět a půl vteřiny. V České republice není moc míst, kde by se dala tzv. rychlost pořádně trénovat, daly by se napočítat na prstech jedné ruky. Přesto světový rekord v rychlolezení držel i Čech Libor Hroza. Jan Kříž ten jeho výkon shrnul jednoduše. „To byl mazec, čas 5,73. Teď je rekord 5,48.“

Jestli se nějakému závodníkovi podaří překonat aktuální světový rekord, to bude jasné už v sobotu, kdy jsou závody v rychlosti na světovém šampionátu v Tokiu na programu.