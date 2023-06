‚Nepostoupit by bolelo.‘ Lezec Ondra cítil tlak domácího publika, pražskou kvalifikaci ale zvládl

Už během pátečního dopoledne si několik stovek fanoušků udělalo čas a přijelo podpořit Adama Ondru. Český reprezentant jim ale hned v kvalifikaci připravil pořádné drama. První cestu zvládl do poloviny, druhou přelezl a držel šance na postup do semifinále.

Pak ale přišel na řadu třetí boulder a fanouškům poměrně zatrnulo. Ondra třetí boulder nevylezl, vyčerpal celý pětiminutový limit a věděl, že poslední dvě cesty musí zvládnout ideálně na co nejmenší počet pokusů. A přesně to se mu podařilo.

„Kdybych ty bouldery viděl předtím, tak asi čekám, že to takhle dopadne. U té jedničky jsem rád, že jsem se vůbec do zóny dostal. Mám především velkou radost, že jsem udělal dvojku, to byl boulder, kde jsem měl štěstí a také relativně málo pokusů. Co jsem nepochopil, byla ta trojka. Jsem sám zvědavý, jak to vůbec kluci lezli,“ komentoval svůj výkon Ondra

„A z toho, že jsem dal čtyřku a pětku na první pokus, mám radost, ale věděl jsem, že to byly bouldery pro mě.“

Ondra tak kvalifikaci zvládnul a postoupil do sobotního semifinále z třináctého místa. Přiznal ale, že ho domácí atmosféra svazovala.

„Kvalifikační kolo je pro všechny vždy nejvíc stresující. Nevíte, jak budou bouldery postavené, a síto ze 100 lidí na 20 je prostě kruté. Stačí nepochopit jeden boulder, další nesedne a už se do semifinále nedostanete,“ říká třicetiletý závodník.

„Trošku mě to stresovalo i kvůli českým fanouškům. Nepostoupit do semifinále by bolelo, je to samozřejmě jiná situace, než kdyby to byl jakýkoliv jiný závod Světového poháru,“ doplnil.

Semifinále mužů je na programu v sobotu ve 12.00, finále pak od 20.00 večer.