Nejvyhrocenější atmosféra, jakou jsem kdy zažil, říká k dění na MS ve sportovním lezení šéftrenér Binter

Sportovní lezení bude na programu olympijských her v roce 2020 vůbec poprvé v historii. A je to poznat i podle atmosféry na letošním světovém šampionátu, který je pro závodníky první šancí, jak se na hry nominovat. Tokio 14:19 20. srpna 2019

„Atmosféra z hlediska protestů byla ta nejvyhrocenější, jakou jsem kdy zažil. Létalo tam tolik, i nesmyslných, protestů, že bylo zjevné, že olympiáda s kouči cvičí. Takto vyhrocenou atmosféru se schopností protestovat proti úplně čemukoliv jsem nezažil,“ popisoval Radiožurnálu po konci kombinační kvalifikace trenér národního týmu Tomáš Binter.

Jeden z protestů byl i proti Adamu Ondrovi. Mezinárodní lezecká federace protest uznala. A Ondra nejen že sám ztratil první možnost se na hry dostat, ale zkomplikoval situaci i specialistovi na rychlost Janu Křížovi.

„Je to celé horší. Zaprvé musí Adam absolvovat ještě dva starty v Toulouse, protože mu chybí dost startů, což, pokud bude zdravý, by neměl být problém. Zároveň tím ale komplikuje z hlediska postupu život Honzovi Křížovi. A pak jde také o to, aby nic nepokazilo v Toulouse, protože tam může dojít k uklouznutí, nemusí sednout bouldery, může dojít i ke stejné situaci jako tady v Hačiodži,“ přiblížil Tomáš Binter.

Další nominační závod, jak se dostat na olympiádu, je na konci listopadu v Toulouse. Z jedné země se tam můžou kvalifikovat dva závodníci.