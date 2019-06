V brokové střelbě nově pomáhá videorozhodčí, podle Kosteleckého je ale hlavní problém jinde

Rána z brokovnice. Zásah, nebo ne? Doteď o tom museli rozhodnout rozhodčí (jeden hlavní a dva postranní) podle toho, co viděli na vlastní oči. Museli spatřit buď barevný dým, nebo alespoň jeden úlomek terče, tzv. holuba.

Jenže když ho viděli střelci a rozhodčí ne, mohli o tom vést spory, mohli o tom diskutovat, ale to je tak všechno, co s tím mohli dělat. Stalo se to i olympijskému vítězi Davidu Kosteleckému.

„Mockrát, mockrát,“ říká trochu hořce Kostelecký.

Když se to při Světových pohárech přihodí teď - zatím jen ve finále - může střelec požádat o kontrolu videozáznamu.

„Může to být jen plus. V našem případě video asi nikomu nedokáže uškodit, spíš pomoct,“ říká další brokař a dvojnásobný medailista z mistrovství světa v trapu Jiří Lipták. „Každý posun v pravidlech k objektivnosti je perfektní,“ dodává Jakub Tomeček, bronzový muž letošního Světového poháru v Acapulcu v disciplíně skeet.

„Kvituju to, ale myslím, že by měli pořídit ještě o malinko lepší kamery. Ty úplně malinké kousíčky by na té kameře, která byla zatím použita, ani nebyly vidět,“ říká Jakub Tomeček.

Mnohem závažnější výhrady má jeho zkušenější kolega z národního týmu David Kostelecký, podle něj je potřeba rozhodování na mezinárodních soutěžích vylepšit jinak než technologickou novinkou.

„Ti lidi třeba rozhodují a nejsou vyškolení. To znamená, že sedíš dvanáct hodin v letadle do Koreje a pak zjistíš, že rozhodčí nezná pravidla a zařízne tě. Rozhodčí jsou bohužel na amatérské úrovni a to je to první, s čím by měli něco dělat,“ říká Kostelecký.

O školení rozhodčích Mezinárodní federace sportovní střelbě na svém webu neinformuje, o videu ano, a to ve smyslu, že pokud se osvědčí, mělo by být na jejích soutěžích k dispozici nastálo.