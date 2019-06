Místo ticha mají sportovní střelci ‚diskotéku‘. ‚Je to zábavnější pro fanoušky,‘ říká Nepejchal

Z reproduktorů hraje hlasitá hudba, v hledišti skandují a tleskají fanoušci a do toho skrz mikrofon místní hlasatel rozjíždí na tribunách mexickou vlnu. Ve sportovní střelbě dříve něco nepředstavitelného, dnes jde o standard, který provází všechna velká finále. Třeba ta na Evropských hrách.

„Na finále bývávalo úplné ticho. Na jednu stranu myslím, že je to takhle lepší, protože je to zábavnější pro fanoušky, kteří sedí za vámi, a aspoň můžou podporovat. I když nevím, jestli to některým lidem zrovna pomáhá,“ přemítá pro Radiožurnál dvojnásobný bronzový medailista z Minsku Filip Nepejchal, kterému hlasitá podpora koncentraci při závodech nenarušuje.

Podobně je na tom taky Nepejchalova kolegyně z reprezentace Nikola Mazurová, která má s bouřlivou atmosférou na střelnicích zkušenosti i z klubové úrovně.

Češi mají 11. medaili z Evropských her, skeetaři Šumová a Tomeček vybojovali bronz v závodu družstev

„Jezdím střílet Bundesligu do Německa a tam je to na střelnici taková jedna velká party. Lidi tam pijí pivo, jedí párky, skandují, mají bubny, hraje tam nahlas muzika, takže já jsem na tohle zvyklá. Bundesliga je strašně dobrý trénink na tahle finále, takže mi to nevadí,“ říká Mazurová.

Střelci během závodů mají v uších špunty, kterými si chrání sluch před hlasitými výstřely ze zbraně. Co se děje kolem nich ale přesto slyší dobře.

„To jsou jen tlumiče zvuku. Je to v pravidlech, musíte to mít. Ale jinak že byste si dal sluchátko a trenér vám napovídal, to nemůžete mít. Ty špunty tlumí to nejhorší, tu ránu, ale jinak je slyšet. Trochu hůř, ale je,“ vysvětluje Nikola Mazurová, která na Evropských hrách získala bronz ze vzduchové pušky a stříbro v třípolohové střelbě ze sportovní malorážky.