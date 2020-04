Po víc než měsíci sportovní střelec Jiří Lipták zase nabil pušku a střílel po asfaltových holubech. Jeho domácí střelnice u brněnských Soběšic byla totiž kvůli vládním nařízením stejně jako ostatní sportoviště zavřená. Tento týden už reprezentant trénovat mohl, i když stále musí dodržovat některá pravidla. Připomněla mu to i jedna nečekaná návštěva. Soběšice 13:56 19. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lipták. | Zdroj: Profimedia

„Byla tady policejní kontrola, jestli všechno dodržujme. Tak opravdu dodržujeme, už sem jezdit nemusí,“ vzkazuje ze střelnice u brněnských Soběšic střelec Jiří Lipták a dodává, na co se policejní kontrola zaměřila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Střelec Lipták může po měsíci zase trénovat, na střelnici už ale zažil i policejní kontrolu

„Hlavně jestli všichni nosíme roušky. Na sportovišti držíme rozestupy, místo šesti střílíme nyní ve dvou. Jsme od sebe na pět metrů, to je úplně v klidu, ale mimo sportoviště, třeba na parkovišti, by všichni měli mít roušky. Asi jeli okolo, tak se šli podívat, jestli to opravdu dodržujeme,“ říká Lipták.

Další omezení na brněnské střelnici spočívá třeba v tom, že tréninky jsou podstatně kratší než obvykle. I přes omezené podmínky se Liptákovi po víc než měsíci bez střelby daří trefovat cíl.

„My tomu říkáme falešná forma, která brzy odezní, a pak se člověk chvíli trápí, než to zase přijde do takového automatického stavu,“ vysvětluje Lipták.

V době uzavření střelnice se střelec brněnské Komety snažil udržovat aspoň nějaký kontakt se zbraní. Plnohodnotně ale trénovat nemohl.

‚Na lodi každý sám a vzdálenosti mezi námi jdou velké.‘ Na Máchově jezeře trénují mladí jachtaři Číst článek

„Když plavec trénuje bez bazénu, tak to taky nemá tu úroveň. Doma se dá trénovat takzvaně nasucho, člověk si rozloží flintu, zkouší si zasazení do ramene a tak dále, ale bez zpětného rázu, bez výstřelu to není vůbec ono,“ říká Lipták.

Čas doma trávil Lipták učením s dětmi nebo prací na zahradě. Oproti některým jiným sportovcům přitom má to štěstí, že se opatření spojená s bojem proti novému typu koronaviru neprojevila na jeho výplatě.

„Naštěstí. Děkuju centru sportu Olymp, že nám nesáhli na výplatu. Já mám zrovna manželku kadeřnici, která ještě minimálně měsíc nebude chodit do práce, protože máme dvě děti školního věku a někdo se jim musí věnovat,“ říká Jiří Lipták.

Ten se původně měl touto dobou chystat na olympijské hry v Tokiu, účastnické místo pro Českou republiku vybojoval už loni. Teď trénuje aspoň proto, aby nezapomněl střílet. Kdy ho čekají závody, to v tuto chvíli ještě netuší.