Sportovní střelci už mají o jednu nominaci na olympiádu víc než v Riu. A mohou získat další

Český tým v italském Lonatu získal hned tři zlaté medaile - Jiří Lipták v kategorii trap a Jakub Tomeček získal tzv. double ve skeetu, kde triumfoval jak individuálně, tak v družstvech. Tam střílel společně s Tomášem Nýdrlem a Jaroslavem Langem. V ženách Barbora Šumová získala ve skeetu bronz.

Druhé zlato pro českou výpravu. Skeetař Tomeček si vystřílel titul mistra Evropy Číst článek

Šest nominací do Tokia pak velmi těší sportovního ředitele Českého střeleckého svazu Martina Havlíka. „Máme momentálně o jedno kvalifikační místo více, než bylo na olympijských hrách v Riu v roce 2016. Už to si myslím, že je úspěch, že už jsme i o jedno místo předčili i Rio. Věřím, že ještě místa budou, protože šance jsou stále,“ řekl Radiožurnálu.

Čeští, potažmo českoslovenští střelci, vozili medaile z každých olympijských od roku 1988 až do roku 2012. V Riu se tato série zastavila, když David Kostelecký byl „až“ čtvrtý.

Družstvo skeetařů obhájilo titul mistrů Evropy, Tomeček má druhé zlato z jednoho šampionátu Číst článek

Možností kvalifikovat se do Tokia je ještě několik. Nyní se v italské Boloni koná další evropský šampionát tentokrát v puškových a pistolových disciplínách. Příští rok v Polsku bude mistrovství Evropy ve vzduchových zbraních a ve Francii v brokových disciplínách.

Celkem by tak o Tokio mohlo bojovat až šest střelců nebo střelkyň. To jen potvrzuje, že Češi prožívají velmi úspěšné období. „Mladá generace dozrává do let, kdy začínají ukazovat svoje kvality. Samozřejmě to není produkt letošní, ale je to dlouhodobé. Tolik úspěchů, co bylo na Evropských hrách v Minsku nebo teď na mistrovství Evropy v brokových disciplínách, je neuvěřitelných,“ vysvětluje, čím to by to mohlo být, Martin Havlík.

Zajímavým paradoxem je, že o olympijskou účast bude muset bojovat skeetař Tomáš Nýdrle, který je sice úřadujícím mistrem světa ve své disciplíně, ale bohužel pro něj se na tomto šampionátu nominační místa nepřidělovala. Takže Nýdrle, jakožto vedoucí muž světového žebříčku, bude o Tokio usilovat v příštím roce.