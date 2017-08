Sportovní svazy znají přesné částky, které by od ministerstva školství měly dostat do konce srpna

Svazy už znají přesné částky, které by od státu měly dostat. Podle Filipa Hobzy, předsedy České asociace amerického fotbalu a zároveň člena výkonného výboru České unie sportu, ministerstvo školství přihlédlo k připomínkám, které sportovní svazy k navrhovaným dotacím měly.

„Jsme rádi, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pozitivně reagovalo na naše podněty a připomínky, které směřovaly zejména k zajištění kontinuity financování sportovním svazů,“ řekl Hobza Radiožurnálu.

Většina nejkřiklavějších problémů ve financování sportu je tak podle Filipa Hobzy vyřešena.

S výší plánované dotace ale například není úplně spokojená Fotbalová asociace. Největší sportovní svaz v zemi dostane 360 milionů korun. Podle generálního sekretáře Rudolfa Řepky ale na Strahově počítali s o něco vyšší částkou - 397 milionů.

Čekali více

„V rozpočtu máme bohužel částku mezi, to znamená 385 milionů, takže budeme muset v našem rozpočtu najít dalších 25 milionů, což je obrovské číslo. Já si nedokážu představit, jaké všechny projekty budeme muset zabrzdit, a jak budeme muset ještě zeštíhlit organizační strukturu,“ řekl Rudolf Řepka Radiožurnálu a dodal, že je rád, že po administrativní stránce se podařilo problém s dotacemi vyřešit a že sportovní svazy by tak peníze měly konečně dostat.

A kdy by měly svazy peníze na účtech mít? Svazy doufají, že peníze budou mít do konce srpna. To potvrzuje i mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jarmila Balážová.

„Ministerstvo školství rozeslalo informace jednotlivým sportovním svazům o tom, jaké konkrétní částky jim letos sedmičlenná komise rozdělila. Na konci srpna dojde k rozeslání,“ popsala Radiožurnálu.

V minulých letech dostávaly svazy tyto peníze standardně někdy na přelomu března a dubna.

Ministerstvo školství letos vyplácení sportovních dotací pozastavilo kvůli takzvané dotační kauze, kvůli které byli na začátku května zatčeni Miroslav Pelta, tehdejší šéf fotbalové asociace, dále náměstkyně ministryně školství Jarmila Kratochvílová a její podřízený Zdeněk Bříza. Podle policistů se společně domlouvali na tom, komu a jak vysoké částky ministerstvo v jednotlivých dotačních programech přidělí.