Chtějí dostat squash na olympiádu. Asociace už začala sbírat peníze

Jenom v Česku se mu ve volném čase věnují tisíce lidí. Přesto squash navzdory své popularitě stále chybí na programu olympijských her. Změnit to chce Světová squashová asociace. Spustila proto velkou kampaň, která má pomoci dostat squash na letní olympiádu v Paříži v roce 2024. Praha 18:20 9. listopadu 2018 Aktuálně nejlepším českým squashistou je Daniel Mekbib | Foto: Irena Vanišová | Zdroj: www.squashpage.net

O finanční podporu v náročné kampani požádala asociace jednotlivé národní svazy. Čeští squashisté by ale tak velkou částku ve svém rozpočtu nesehnali, a proto s žádostí o pomoc oslovili fanoušky.

Aby se čeští squashisté mohli v budoucnu podobně radovat i na olympiádě, musí jejich sport urazit ještě dlouhou cestu. Zkrátit a ulehčit ji může kampaň na Startovači - tedy webu, kde obyčejní lidé pomáhají za symbolickou odměnu s financováním nejrůznějších projektů. V tomto případě s kampaní, která má pomoci dostat squash na hry pod pěti kruhy.

„Od kampaně na Startovači očekávám, že oslovíme nejenom squashovou, ale i širší veřejnost v České republice a s její pomocí se nám podaří vybrat cílová částka, která potom bude použita na podporu kampaně, kterou vede Světová asociace squashe,“ prozrazuje předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl. Světová squashová asociace právě kvůli kampani oslovila s žádostí o mimořádný příspěvek všechny národní svazy.

Částku 140 tisíc korun ale čeští squashisté ve svém rozpočtu navíc nemají, proto o pomoc žádají veřejnost. Za finanční příspěvek na Startovači lidem na oplátku nabízí třeba podepsané dresy, čestné vstupenky na mistrovství republiky nebo evropský šampionát juniorů a také osobní trénink s jedním z reprezentantů. Tím může být i současný nejlepší tuzemský hráč Daniel Mekbib.

„V minulosti jsme měli problémy s pasivním vedením na pozici předsedy Světové federace squashe a teď máme nového předsedu, který je z Francie. A ta další olympiáda, na kterou se chceme dostat, bude v Paříži, takže si myslím, že nám to pomůže,“ upřesňuje Mekbib důvod, proč squashisté do letních olympijských her v Paříži vkládají velké naděje.

Podle nových pravidel totiž může pořádající město rozhodnout o zařazení nového sportu do programu her. A právě fakt, že mezinárodní squashovou asociaci vede Francouz, by squashi na olympiádu mohl pomoct. Stejně jako peníze, které čeští squashisté vybírají od fanoušků.

Aktuální stav konta v době vydání článku byl 55 200 Kč, tedy 39% z celkové částky.