Největší sen, tvrdí squashisté o olympijské premiéře v roce 2028. Češi budou muset projít těžkou kvalifikací

Olympijské hry se v roce 2028 rozrostou o dalších šest sportů. Jednou z nových disciplín je squash. Raketová hra, která je vzdáleně příbuzná tenisu, je velmi populární v Ostravě. Právě z tohoto města pochází letošní mistr republiky Jakub Solnický, nebo druhý muž domácího žebříčku Viktor Byrtus. Pro oba hráče bylo zařazení squashe na olympijský seznam velkým překvapením. Ostrava 15:27 4. listopadu 2023

„Tu zprávu jsme vůbec nečekali,“ reaguje na velkou novinku přední český squashista Jakub Solnický. Ostravský hráč v takový výsledek ani nedoufal. Jeho sport totiž usiloval o olympijské hry řadu let, ale neúspěšně. Například příští rok v Paříži se v olympijském programu objeví třeba i breakdance. Squash nikoliv. Nálada proto byla spíše skeptická.

„Hrozně se o tom mluvilo a nakonec to nedopadlo, takže jsme přijali velice překvapení, ale jsme všichni moc rádi.“

Když se hráči dozvěděli, že se squash přece jen na olympijské hry dostane a v roce 2028 ho uvidí celý svět, tak u některých dokonce propukla euforie.

Těžká kvalifikace

Obrovské nadšení, čekali jsme na to strašně dlouho. Zrovna jsme byli na squashovém turnaji a bavili jsme se o tom. Mám radost, těším se a snad se kvalifikuji,“ usmívá se ostravský squashista Viktor Byrtus, který sice nemá republikový titul jako jeho kolega Jakub Solnický, ale v domácím žebříčku je na druhé pozici. Na olympijské by se pochopitelně velmi rád podíval. Formát kvalifikace ale ještě není známý.

„Zahrát si na olympiádě je pro každého momentálně největší sen. Bude hodně těžké se na turnaj kvalifikovat, bude to jen pro omezený počet lidí. budu bojovat a snad se dostanu. Byl bych v ideálním věku - 27 letech - takže by to byla pecka,“ dodává Viktor Byrtus. Podle hrubých odhadů squashisty Jakuba Solnického by se mohl český hráč na olympijské hry probojovat, pokud bude ve světovém pořadí okolo 50. nebo 60. místa. Aktuálně je v mezinárodním žebříčku nejlepším Čechem 70. Martin Švec.