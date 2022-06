‚Stačilo jen zmáčknout knoflík.‘ Šéf českého basketbalu vysvětluje promeškání žádosti o dotaci

Basketbalová federace hledá s Národní sportovní agenturou cestu, jak vyřešit pozdě podanou žádost na státní dotaci. Radiožurnálu to řekli šéfové obou zmíněných organizací Miroslav Jansta a Filip Neusser. O peníze ale nestihly zažádat v řádné době i jiné svazy a kluby. Nicméně právě český basketbal by mohl přijít o desítky milionů korun. Praha 16:37 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého basketbalu Miroslav Jansta ale věří, že ve spolupráci s Národní sportovní agenturou dokáže nepříjemnou situaci vyřešit | Foto: Filip Jandourek

Předseda Českého basketbalu ale věří, že ve spolupráci s Národní sportovní agenturou dokáže nepříjemnou situaci vyřešit. Basketbalisté ale nejsou jediní, kteří o státní peníze zažádali pozdě.

„Mistrovství Evropy proběhne,“ ubezpečuje předseda českého baketbalu Miroslav Jansta, že ani případné dodatečné neudělení státní dotace zrovna konání jedné ze skupin zářijového evropského šampionátu mužů v Praze neohrozí. Některé další věci by ale mohlo.

„Stalo by se a museli bychom nějak reagovat. Ale nejsme v tom sami, těch svazů je víc a hlavně na to pamatují naše právní prostředky, které není teď třeba rozebírat, protože není mezi námi a agenturou žádná zásadní rozpor, aby dotace byla přidělena.“

Další svazy a kluby

Že nejen basketbalový svaz nestihl podat žádost včas a opravdu je snaha situaci vyřešit ve prospěch sportovního prostředí, potvrzuje i předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

„Řešíme možnost vypsání druhé výzvy nejen pro národní svazy, které opomněly, ale i pro kluby, kterých jsou desítky a měly stejný problém,“ vysvětluje Neusser.

„Je to nešťastná situace a dostává to do problémů i Národní sportovní agenturu, protože administrativa je obrovská. Chceme ke všem přistupovat stejně a Národní sportovní agentura to vyřešit musí. Kdyby to nevyřešila, tak nedokážu odpovědět, co by se stalo. Pravděpodobně to, že svazy, které nepodaly žádost, nedostanou státní dotace,“ dodal Neusser.

Kolik dalších svazů kromě toho basketbalového zažádalo o dotaci pozdě, Neusser neupřesnil. Řekl jen, že jde o jednotky. A šéf českého basketbalu Jansta už jen dodává, jak problém konkrétně u nich vznikl.

„To je otázka na jiného člena výboru, který za to nese zodpovědnost. To budeme řešit později. Stalo se to tak, že žádost byla vložena do systému a stačilo jen zmáčknout knoflík, protože tam byla vložena včas. Vše bylo vloženo, jen stačilo udělat takhle,“ klepne prstem jakoby na myši profesí právník Miroslav Jansta.