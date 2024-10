‚Aspoň si mě tam váží.‘ Juniorský mistr světa v krasobruslení Steklý bude reprezentovat Slovensko

České rychlobruslení přišlo o jeden z největších talentů posledních let. Juniorský mistr světa z loňského roku Lukáš Steklý se rozhodl reprezentovat Slovensko. V nových barvách se představil již v předsezonních kontrolních závodech v Inzellu. Jako důvod změny uvedl dlouhodobé problémy v komunikaci s Českým svazem rychlobruslení. Praha 11:11 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Steklý na trati během závodu juniorského mistrovství světa v Polsku | Foto: Orange Pics BV | Zdroj: Profimedia

„Je to v podstatě jednoduché. S českým svazem jsou už dlouhodobě problémy a házeli mi klacky pod nohy od té doby, co jsem se oddělil od týmu Martiny Sáblíkové. Vyvrcholilo to až sezonu po tom, co jsem se stal mistrem světa, když mě nechtěli pustit na seniorské Světové poháry s mým trenérem,“ popsal Steklý.

Poslední „kapkou“ podle jeho slov bylo, když se dozvěděl, že mu zástupci svazu začali vyřizovat víza na závody do Asie v den, kdy ostatní reprezentanti již odlétali do destinace závodů. „Po tomhle všem jsem se rozhodl, že to takhle dál nepůjde a je čas na změnu. Slovensko byla nejjednodušší a nejrychlejší možnost. Aspoň si mě tam trochu váží,“ uvedl loňský světový šampion v závodu s hromadným startem.

Jedenadvacetiletý rychlobruslař se připravuje pod vedením maminky Libuše, která měla v minulých letech také se svazem spory. Šéfka Klubu sportovního bruslení Hodonín podala i trestní oznámení na trenéra Sáblíkové Petra Nováka kvůli tomu, že ČSR vyúčtoval nadsazené náklady za soustředění sportovců v italském Collalbu v letech 2019 a 2020.

Audit Národní sportovní agentury následně potvrdil nesrovnalosti a svaz musel vrátit část dotace, podle šetření policie ale Novák nespáchal trestný čin a případ byl odložen.

Steklý se nyní chce kvalifikovat na seniorské Světové poháry a v příští sezoně se pokusit vybojovat účast na olympijských hrách v roce 2026.