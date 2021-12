Welsch o Currym: Myslím si, že až skončí, tak možná jeho rekord v trojkách bude v NBA nepřekonatelný

Steph Curry překonal rekord NBA v počtu nastřílených trojek. Stačilo mu na to pouhých 789 zápasů, což je o 511 méně, než kolik jich potřeboval předchozí držitel rekordu Ray Allen. A to ještě třiatřicetiletý rozehrávač Golden State Warriors nekončí kariéru. I proto si druhý Čech v NBA Jiří Welsch myslí, že svými výkony možná vytvoří nepřekonatelný rekord soutěže. Řekl to v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. New York 13:15 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stephen Curry z Golden State Warriors | Foto: David Richard | Zdroj: Reuters

Steph Curry překonal rekord v počtu nastřílených trojek. Jak moc výjimečný výkon to podle vás je?

Extrémně výjimečný, protože laťka byla nastavena hodně vysoko dvěma skvělými střelci – to je Reggie Miller a Ray Allen. Když si uvědomíme, o kolik méně zápasů Stephu Currymu stačilo na to, aby rekord Raye Allena překonal, tak si myslím, že až Steph Curry skončí, tak to možná bude jeden z nepřekonatelných rekordů NBA.

Jak jste zmiňoval, Currymu stačilo na 2977 trojek 789 zápasů, zatímco dosavadní držitel rekordu Ray Allen potřeboval na 2973 trojek 1300 zápasů, to je rozdíl 511 zápasů. V čem konkrétně je Steph Curry tak výjimečný oproti třeba právě Rayi Allenovi a Reggie Millerovi?

Reggie Miller a Ray Allen byli skvělí střelci, ale myslím si, že to nebyli hráči, kteří změnili hru. Kdežto Steph Curry v momentě, kdy přišel do NBA a stal se jednou z jejich vůdčích osobností, tak doslova provedl revoluci.

Curry si došel pro titul nejlepšího trojkaře historie, na palubovce Knicks pomohl Golden State k výhře Číst článek

Změnil pojetí moderního basketbalu. A to, co ho odlišuje od těch dvou předešlých jmen, je především variabilita střely, to znamená střela po chycení míče, střela po driblinku, po všech možných věcech, a hlavně ta vzdálenost, z které je schopný Steph Curry střílet, protože v podstatě přinesl to, co je v dnešním basketbalu bráno za běžné, že se střílí skoro až od poloviny hřiště. To ani Reggie Miller a Ray Allen nedělali. A to ze Stepha Curryho dělá nejlepšího střelce v basketbalu všech dob.

Myslíte si, že v jeho případě jde spíš o přirozený talent, nebo o maximální píli a nasazení? Dočetl jsem se o něm, že na závěr prakticky každého tréninku střílí 100 trojkových pokusů, z nichž okolo 90 proměňuje.

Řekl bych, že je to kombinace obojího. Samozřejmě tohle nemůžete dělat, aniž byste k tomu neměli nějaký výjimečný přirozený talent, ale je jej potřeba rozvíjet obrovskou prací, obrovským počtem střeleckých pokusů. Většinou, když něco vypadá lehce, což střela Stepha Curryho vypadá, tak ve skutečnosti je to hodně obtížné a stojí za tím právě hodně páce, hodně tréninku, hodně techniky a hlavně hodně sebevědomí. Steph Curry říká, že si na každou střelu obrovsky věří, takže i faktor hlavy a sebevědomí bychom neměli zapomínat.

Brooklyn i bez Hardena, Aldridge a dalších porazil Philadelphii. Phoenix v čele NBA vyrovnal Golden State Číst článek

Curry táhne Golden State, tým vede celou NBA. Brzy by se měl navíc vrátit po dlouhém zranění i Klay Thompson, druhý z dvojice Splash Brothers (Currymu a Thompsonovi se tak říká pro jejich schopnost trefovat koš, pozn. red.). Bude klub dominovat?

Určitě to týmu prospěje, Klay Thompson je vynikající hráč. Na druhou stranu už velmi dlouhou dobu nehrál, je po dvou velmi těžkých zraněních – jedno z nich je přetržená achilovka, druhé přední křížový vaz v koleni. Takže otázka je, jak se Klay Thompson vrátí, to je jedna věc. Druhá je, že jim ještě chybí dvojka loňského draftu James Wiseman, pivot, který má před sebou pravděpodobně také velkou budoucnost a který má mimochodem také zraněné koleno. Takže až se tito dva vrátí, šířka kádru Golden State se ještě rozšíří.

Myslíte si, že je Steph Curry horkým kandidátem na letošní cenu MVP (pro nejužitečnějšího hráče základní části, poz. red.)?

Bezpochyby je horkým kandidátem. Určitě těch hráčů je víc, ale v kombinaci individuální výkony a výsledky týmu, tak bych řekl, že Steph Curry zatím vede.