Curry zničil 40 body Houston a Golden State drží druhou příčku, Philadelphia uspěla i bez Embiida

Basketbalisté Golden State v NBA vyhráli 122:108 nad Houstonem. Svým nejlepším výkonem od Vánoc jim k tomu pomohl Stephen Curry a pošesté v sezoně pokořil hranici 40 bodů. Warriors si tak upevnili druhé místo v tabulce Západní konference před Memphisem, který podlehl Philadelphii 119:122 po prodloužení. Sixers přitom postrádali svou hlavní hvězdu Joela Embiida. New Orleans Pelicans, za něž opět nenastoupil Tomáš Satoranský, prohráli s Clevelandem 90:93. New York 10:27 1. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stephen Curry oslavuje koš | Foto: Brad Penner | Zdroj: Reuters

Warriors už počtvrté za sebou nastříleli přes 110 bodů, ale proti třetímu nejhoršímu týmu soutěže rozhodli o výhře až v poslední čtvrtině. V té řádil zejména Curry, dal v ní 21 ze svých 40 bodů. Byla to pro něj bodově nejlepší poslední čtvrtina kariéry.

Phoenix v NBA opět potvrdil bezkonkurenční formu, trápící se Lakers prohráli potřetí v řadě Číst článek

Ještě čtyři a půl minuty před koncem byl rozdíl ve skóre jen čtyři body, ale v následných dvou útocích dal Curry pět bodů a definitivně zápas rozhodl. Po nepřesvědčivých výkonech během ledna tak opět ukázal svou sílu.

Naposledy pokořil hranici 40 bodů o Vánocích. Celkem v zápase trefil sedm trojek a přidal devět asistencí. Andrew Wiggins mu pomohl 23 body. Houston táhl Christian Woods s 24 body a 13 doskoky.

Steph Curry a jeho 40 bodů proti Houstonu:

Na výhru Warriors nedokázal odpovědět Memphis, jehož ztráta na třetím místě tak narostla na rozdíl čtyř výher. Proti Philadelphii měl přitom velkou šanci. Soupeři totiž chyběl jeden z hlavních kandidátů na cenu MVP sezony Embiid, jehož nechal trenér odpočívat. Skvěle ho ale zastoupil Andre Drummond: zaznamenal 16 bodů a 23 doskoků.

Přesto měl Memphis ve velmi vyrovnaném zápase, v němž ani jeden z týmů od druhého poločasu nevedl o více než pět bodů, k výhře blíže, když Ja Morant osm vteřin před koncem normální hrací doby srovnal skóre akrobatickým nájezdem s faulem, ale vzápětí neproměnil trestný hod, který mohl přinést výhru.

V prodloužení Grizzlies vedli 119:115, jenže v posledních téměř třech minutách už neskórovali. Naopak Danny Green trojkou snížil a Tyrese Maxey 26 vteřin před koncem zařídil vítězství, které pak v poslední vteřině ještě potvrdil.

Zápas měl čtyři hráče přes třicet bodů. Vítěze táhli Maxey s 33 body a 8 asistencemi a Tobias Harris s 31 body. Memphis pak Morant s 37 body a Desmond Bane s 34 body. „Byl to skvělý zápas. Oni hráli dobře, my hráli dobře, oba týmy se střídaly ve vedení. My sice nakonec prohráli, ale když budeme hrát takto, bojovat a spolupracovat, tak nemám s prohrou problém,“ řekl Bane.

Pátá výhra za sebou znovu přiblížila Philadelphii k čelu Východní konference, kam se vrátilo Chicago poté, co dosud vedoucí Miami prohrálo 92:122 s Bostonem. Neporadilo si s absencí lídra Jimmyho Butlera. Před Philadelphií má Heat náskok jediné výhry.

Na čtvrté místo Východu poskočil Cleveland, jenž i bez svého hlavního rozehrávače Dariuse Garlanda vyhrál nad New Orleans. Na rozehrávce zaskočil turecký křídelník Cedi Osman a blýskl se osobním rekordem 12 asistencemi. Pelikáni ještě 92 vteřin před koncem těsně vedli, pak ale zasmečoval z doskoku Jarrett Allen a následně Cleveland zápas rozhodl trestnými hody.

Výsledky NBA:

Atlanta - Toronto 100:106, Boston - Miami 122:92, Cleveland - New Orleans 93:90, Houston - Golden State 108:122, Indiana - LA Clippers 122:116, New York - Sacramento 116:96, Oklahoma City - Portland 98:81, Philadelphia - Memphis 122:119 po prodl.